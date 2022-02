Los radicales se organizan para disputar el protagonismo dentro de Juntos por el Cambio

La UCR inició el 2022 apostando fuerte al ordenamiento interno y a ganar fuerza para disputar un mayor protagonismo puertas adentro de la alianza Juntos por el Cambio. Luego de superar las discusiones acerca de la presidencia del partido y de sufrir una ruptura en el seno del Congreso, ahora intenta recuperar terreno. Como parte de esta cruzada, el presidente del partido, Gerardo Morales, visitó Entre Ríos y se reunió con otros referentes. En este contexto es que aseguró que los radicales están listos "para gobernar en 2023".

Durante uno de los actos en los que participó el también gobernador de Jujuy indicó: "Este es un partido con valores y con ideología, que no nos vengan a decir que no sabemos gobernar. Queremos un proyecto de país desarrollista y federal. Creemos en el equilibrio fiscal, a mi me costo cuatro años recuperarlo por la que me dejaron, pero no hacemos del equilibrio un fin en sí mismo".

Morales estuvo acompañado de Mario Negri, Facundo Manes, Luis Naidenoff, Gustavo Valdez y Carolina Losada. Juntos formaron parte de la apertura de un campamento organizado por la Juventud Radical, que se desarrolla en la localidad de Villa Urquiza.

"Creemos en una economía de producción , vinculada a ideas del desarrollo sustentable, la economía verde, el desarrollo de energías alternativas para combatir el cambio climático generado en un alto porcentaje por la generación de energía a partir de recursos fósiles", señaló el mandatario provincial.

Además, aseguró que la mesa chica de los radicales se encuentra trabajando para ganar territorios. "Hay mucha energía en el radicalismo, hay una UCR muy fuerte en todo el país y vamos a fortalecer Juntos por el Cambio como herramienta de transformación del país", explicó.

Según Morales, este momento es fundamental para la fuerza política que comenda en vista a las próximas elecciones: "Este es un año muy importante para construir un plan de gobierno, para ser alternativa en 2023, hacer las cosas bien y en lo posible no cometer errores".

Acerca de la estrategia que aplicarán la UCR durante estos meses y dentro del frente Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy aseguró que no se tratará de un papel secundario e hizo gala los territorios que tienen bajo su poder. "Hay un radicalismo de gestión, gobernamos tres provincias donde se han hecho bien las cosas: Mendoza, Corrientes y Jujuy, y 400 intendencias de todo el país", señaló el jujeño, y consideró que "la UCR es la columna vertebral de Juntos por el Cambio en cuanto a territorialidad y gestión".