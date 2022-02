Una dirigente K denunció una grave falta en el acuerdo con el FMI

La dirigente de la agrupación Soberanxs y miembro de la Internacional Progresista, Alicia Castro, dio fuertes declaraciones en contra del acuerdo celebrado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Estado argentino. La misma denunció que en el acuerdo se acepta el establecimiento en Argentina de una misión de control permanente del FMI y que esa auditoría general estaría dirigida por un diplomático británico, Ben Kelmanson.

Comienza el virtual co- gobierno del FMI pactado en el preacuerdo como Misión de Control Permanente, con funcionarixs desplegados en todas las areas. Nuestro Atlantico Sur en manos del usurpador británico con una base militar gigantesca y el ingles Ben Kelmanson al comando. BINGO https://t.co/2MBrJVaXsd — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 4, 2022

“El británico Ben Kelmanson será virtualmente el nuevo ministro de economía, esto es un cogobierno. Es de extrema gravedad” , exclamó Castro, miembro del partido FREPASO y Frente de Todos, en una entrevista con la periodista Cynthia García.

#BINGO Los británicos usurpadores de #Malvinas instalados en el Atlantico Sur con una base militar gigantesca de 2.000 efectivos. Ahora el inglés Ben Kalmanson al comando de la Mision de Control del FMI auditando la política económica y social de la Argentina. @alferdez https://t.co/o41Xeo4niC — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 4, 2022

La también ex embajadora argentina frente a Reino Unido y Venezuela calificó este hecho como una intolerable intromisión a nuestra soberanía. “¿Podemos adivinar con cuántos funcionarios desembarcaría? Con 112 funcionarios. No va solo a auditar el Banco Nación sino toda la política económica: AFIP, Banco Central, ANSES, Ministerio de la Producción”, señaló Castro.

Alicia Castro agregó que, días antes de celebrar el acuerdo, desde Soberanxs se le acercó una propuesta al Gobierno nacional para llevar ante el FMI y la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, fue ignorada a cambio de hacer un "acuerdo de cesión de soberanía y ajuste", según una de las referentes del kirchnerismo duro.

El pueblo tendrá q poner una mirada atenta y constante sobre cada legislador/a para que no nos carguen con una deuda ilegítima- la estafa de Macri y la corresponsabilidad del @FMInoticias- el ajuste y la usura. Por eso @soberanxs propone ir a la Corte (CIJ) y #ConsultaPopular — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 5, 2022

Agregó además que el gobierno actual, “postulado como nacional y popular, está blanqueando la estafa de Macri. Y las acciones u omisiones del Fondo son considerados ilícitos, estamos legalizando esas irregularidades”.

Tres preguntas respecto a la visita oficial de Ben Kelmanson a cargo de la Misión de Control permanente del FMI @FMInoticias a la @PFAOficial. Por QUÉ está en funciones si no se legalizó el Acuerdo? Está pactada su injerencia en Seguridad Interior? Por QUÉ la bandera británica?? https://t.co/Swv5h0BQXo — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 5, 2022

“El viejo slogan del neoliberalismo es que no hay otro camino. Se parecen muchísimo a los anuncios del blindaje de (Fernando) De la Rúa, o al déficit cero de (Domingo) Cavallo, una de las metas de este acuerdo para 2025. Vemos cómo terminó la Argentina”, opinó la exdiputada cuando se le preguntó su opinión acerca de la postura del gobierno nacional frente al acuerdo con el FMI.

“Yo estoy empecinado en q Argentina tiene que DEJAR esa dependencia tan grande q tiene con el FMI y con Estados Unidos” dijo @alferdez en Rusia, mientras @JuanManzurOK se reune con embajador EEUU y el Jefe de @PFAOficial recibe a Ben Kelmanson, Misión de Control Permanente FMI pic.twitter.com/OifwIDOrV0 — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 4, 2022

Por otro lado, Alicia Castro explicó que el endeudamiento no es más que “una herramienta de control político, no sólo económico”. Siguiendo con su declaración, sostuvo que el acuerdo con el FMI “viabiliza los requerimientos de EE.UU. en materia geopolítica. Así se explica cómo Argentina sigue erosionando a Venezuela en la ONU, o no reconoció las elecciones en Nicaragua, ni se manifiesta en contra de los bloqueos”. Igualmente, cuando se dan a conocer las visitas del presidente de la Nación a Rusia y China, la política sindicalista señaló que la política exterior que estaban ejerciendo era errática y que se notaba la falta de diplomacia de los funcionarios argentinos.

El embajador alemán en Argentina @AlemaniaenArg afirma que “no es el momento mas oportuno para favorecer la amistad con Rusia” porque amenaza estados soberanos” cuando se reunen @alferdez y Putin. Perdón, Dónde aprenden diplomacia estos embajadores? En Holywood? https://t.co/bEb5cONDxZ — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 5, 2022

El día en que @alferdez dice en Rusia “Yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con Estados Unidos y con el @FMInoticias el ministro @JuanManzurOK se reune con el embajador de EEUU. Politica exterior errática, o algo peor? https://t.co/hGv0qP1vnd — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) February 4, 2022

Finalmente, Castro hizo referencia a la futura discusión del acuerdo con el FMI ante el Congreso, instando a los funcionarios a llevar adelante ciertos cuestionamientos y modificaciones que, según ella, favorecerían la posición del Estado Argentino.