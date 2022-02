La IGJ intervino en SOCMA por la exclusión de Mariano Macri

La IGJ, el organismo que vela por el buen funcionamiento de las sociedades, declaró como irregular e ineficaz la última asamblea de SOCMA realizada el 6 de octubre. El motivo sería la manipulación del acta realizada por la Asamblea. Asimismo, durante las conversaciones que tuvieron lugar en la reunión, los planteos de Mariano Macri fueron totalmente ignorados. El mismo no sólo habló respecto al vaciamiento de la empresa, sino que nombró el caso de Correo Argentino e hizo notar que había un muerto para controlar las cuentas de la sociedad.

En la resolución de la IGJ, Ricardo Nissen afirmó que “es desde todo punto de vista inadmisible que no se incluyera lo dicho por Mariano Macri”, el mismo admitió que quedó constancia de los hechos acontecidos y que se multó con $100.000 al responsable de la maniobra, Jaime Cibils Robirosa, hombre de confianza de Mauricio Macri.

Durante el encuentro, se encontraban presentes distintos tipos de accionistas: los hermanos Gianfranco, Florencia y Mariano Macri, los hijos de la fallecida Sandra, Franco y Rodrigo Valladares Macri. Ninguno de los accionistas fue en persona, sino que todos estaban representados por sus abogados. También estaban el escribano Agustín Mihura Gradin, quien había sido convocado por SOCMA y el escribano Diego Asenjo que fue convocado por Mariano Macri. Ambos habían presenciado la reunión para poder dejar constancia de lo que sucediera en la asamblea.

El acta oficial de la asamblea de SOCMA dejó por sentado únicamente cuestiones formales y que Mariano Macri votó en contra de todo lo que se decidió. En el mismo contexto, el escribano del hermano menor de Mauricio Macri, realizó otra acta en donde revela la dimensión de las divisiones en la familia del expresidente entre un sector que sigue y otro que fue apartado de los negocios y busca su lugar en entre los herederos de Franco Macri.

Dentro de las denuncias del accionista, Mariano Macri, se mencionan las maniobras que dieron lugar al vaciamiento de una empresa, siendo estas: las ventas de participaciones accionarias, las inversiones en títulos volátiles, la inflación de determinados rubros del patrimonio, los ingresos de dinero que luego no aparecen en las cuentas finales y que figuraba que una misma persona ejercía el rol de síndico y auditor en las cuentas de la sociedad y operaciones back to back con Meinl Bank. Además, el hermano menor de los Macri también planteó la necesidad de que SOCMA intervenga en la causa penal donde se investiga el vaciamiento de Correo Argentino e identificó que sus familiares nombraron como síndico a un muerto.

“Que esto no conste en actas”, dijo Jaime Cibils Robirosa, en referencia a las declaraciones de Mariano Macri. Es decir, Cibils Robirosa, un hombre de confianza de los Macri y presidente tanto de SOCMA como de Correo Argentino, decidió que todo lo que denunció Mariano Macri no quede registrado en el acta oficial de la reunión de accionistas. Únicamente quedó el registro del escribano de Mariano Macri. Se recuerda que Robirosa también está imputado penalmente por el vaciamiento de Correo Argentino.

Finalmente, en la resolución que sacó la IGJ se cita a la Ley General de Sociedades Comerciales donde dice que las actas de las asambleas de una empresa “deben resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, las formas de votaciones y sus resultados con expresión completa de las decisiones. Esta prohibido ignorar alguna de las manifestaciones efectuadas por un accionista asistente, y con mucho menos fundamento cuando sus razonamientos eran contrarios a la opinión de la mayoría, con expresos cuestionamientos a determinados aspectos del funcionamiento de la compañía”.

La IGJ insistió en dejar en claro la falta por parte del presidente de la Asamblea: “sostener que el funcionario que está a cargo de la presidencia de la asamblea pueda a su mero antojo o seleccionar cuál de las expresiones, dichos u opiniones de los presentes deba ser consignado. Sólo se han consignado el sentido del voto de los accionistas presentes, sin dejar constancia alguna de cuáles fueron las razones que llevaron al accionista Mariano Macri a votar de tal forma, lo cual hubiera sido de importancia agregar, dada la naturaleza de las funciones que cumple el libro de actas de una sociedad”.

“Que el ilegítimo accionar de quien presidió la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad SOCMA AMERICANA SA de fecha 6 de octubre de 2021 manifestando expresamente ante inspectores de este organismo y ante un Escribano Público que no se vuelquen al acta las manifestaciones de un determinado accionista -curiosamente, aquel que no acompañó las mayorías obtenidas en cada uno de los puntos del orden del día- no hacen más que obligar a este Organismo, no solo a sancionar personalmente a quien así obró, pretendiendo que el acta de un acto colegial societario responda a su exclusivo capricho y no a lo verdaderamente acontecido en dicha reunión, sino a declarar, por parte de esta Inspección General de Justicia, la irregularidad e ineficacia de dicha asamblea”, se expresó contundentemente la resolución de la IGJ.