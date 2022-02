Esto dijo Patricia Bullrich sobre su candidatura a la presidencia

La líder del PRO, Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri se reunieron a principios de esta semana para definir la estrategia política en la carrera hacia las elecciones presidenciales 2023. Hablaron de candidaturas también en Villa La Angostura. Sin embargo, en diálogo con MDZ Radio, la exministra de Seguridad dijo que no es momento para explayarse sobre eso.

¿Va a ser candidata presidencial 2023? "Veremos", dijo tajante Patricia Bullrich en Uno Nunca Sabe. "No es un año para discutir candidaturas, miren las cosas que pasan: ¿vamos a discutir candidaturas cuando se ha abandonado la lucha contra el narcotráfico y tenemos esta cantidad de muertos?", completó en relación a la cocaína contaminada que ya ha dejado 20 muertos en el Conurbano bonaerense.

Sobre su visita a Macri y su actual presencia en San Rafael, argumentó: "Soy presidenta de un partido, por eso recorro el país. No me parece razonable en febrero de 2022 hablar de candidaturas hacia 2023".

"En mi caso, se lo digo taxativamente, no voy a hablar de ninguna candidatura en este año. 2022 es un año en el que debemos crecer, cada vez ser más razonables en nuestra relación con la gente, estar cerca", continuó Patricia Bullrich.

Finalmente, la líder del PRO indicó que "no se puede adelantar el 2023 al 2022 porque la sociedad está requiriendo de nosotros algo distinto. No necesita que estemos pensando si vamos a ser candidatos o no, sino que seamos una fuerza que pueda volver al Gobierno, que se organice y que sea representativa en cada momento. Esa es nuestra tarea".

En este enlace, la segunda parte de la entrevista y su opinión sobre lo ocurrido con la cocaína adulterada en el Conurbano bonaerense. Y aquí, el audio completo.