Cornejo, Lousteau y Juri presentaron un proyecto contra el reparto discrecional de fondos

Los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Mariana Juri presentaron un proyecto de ley para que se establezcan criterios objetivos y límites para los recursos nacionales extraordinarios conocidos como ATN, los cuales "son sometidos a un claro abuso y clientelismo político por parte del Gobierno nacional".

El proyecto de ley presentado por los integrantes del bloque Juntos por el Cambio apunta a atender las situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales lo que implica que los ATN tienen una finalidad específica que debe ser respetada por quien tiene la responsabilidad presupuestaria del mismo.

"Queremos que la Nación no castigue a provincias que tienen un sólido orden fiscal, como Mendoza, y premie a las que no lo tienen. Los ATN son herramientas para ayudar ante sucesos extraordinarios y no para asistir con dinero en época electoral a aliados políticos", destacó la senadora nacional Mariana Juri a través de su cuenta de Twitter.

El proyecto presentado expone "el uso y la práctica que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra realizando de esta atribución ha desarticulado la lógica del sistema, distorsionándose en su ejercicio el destino asignado por la ley, para ser utilizado en forma infundada, discrecional y como un mecanismo encaminado a beneficiar a determinadas provincias, generalmente afines al sello partidario del gobierno y ante la inmediatez de la realización de elecciones nacionales y/o provinciales".

"Introducimos un límite institucional y republicano en la asignación de recursos por parte del poder central. Sabemos que uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de reglas claras y de horizonte de previsibilidad", destacaron

En los argumentos de la norma, detallan la situación que se vive en Mendoza en comparación con otras jurisdicciones: "Mendoza, por ejemplo, percibió en 2021 $424,30 per cápita, mientras Catamarca -la mayor beneficiada- nada más y nada menos que diez veces más $4.132,74".

"Con todo ello se vulnera el federalismo -en general- y el federalismo fiscal -en particular- en la República Argentina. Se incumple así el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional; norma que establece una fórmula de suficiente claridad: 'la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional'", finaliza el proyecto presentado.