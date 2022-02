Según el fiscal la cocaína fue adulterada "intencionalmente"

Lapargo afirmó en declaraciones a TN que no se trató "de un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”, y lo llamó "veneno" al tiempo que declaró desconocer con qué medios fue modificada la droga al no estar disponibles todavía los resultados de las pericias toxicológicas ni "las autopsias terminadas".

El fiscal también calificó lo sucedido como un “hecho gravísimo” para la salud pública y que, en consecuencia, tendrá características "muy particulares" su investigación pues se trata de un suceso inaudito en la Argentina: “En nuestro medio esto no sucedió nunca. Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso y que yo diga que esto es lo que pasa en un ajuste entre bandas, porque no tenemos antecedentes. Si la situación ha escalado y ha cambiado la naturaleza al punto de que esto llegue a ser algo que tengamos habitualmente, espero no verlo jamás”.

También aseguró que “la urgencia es retirar del mercado el veneno” y que “no se siga vendiendo”: “Hay que poner en conocimiento a la población. Hoy debe haber mucha gente que tenga una bolista y que pensaba consumirla en las próximas horas y la cantidad de internados nos hacer ver que lo más importante es frenar este proceso, este riesgo altísimo”.

Para concluir, expresó su temor ante la posibilidad de que se produzcan casos similares en los próximos días en personas que poseen cocaína adulterada y todavía no la consumieron: “Alguien puede tener esto y consumirlo en los próximos días en cualquier parte del país, no estar prevenido y terminar con más muertes. Lo importante es que el consumidor que tenga esto en su bolsillo se dé cuenta del riesgo que implica”.