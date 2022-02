Los números que preocupan de cara al inicio de clases

De cara al inicio del ciclo lectivo 2022, el director General de Escuelas, José Thomas, se refirió a los lineamientos y acciones que se implementarán durante este año en los establecimientos educativos de todo el territorio provincial. Entre los principales ejes destacó la alfabetización y presencialidad pero no brindó datos precisos sobre las evaluaciones de calidad educativa realizadas en el 2021. En relación al salario docente, fue tajante al decir que el análisis es complejo ya que si bien hay que mejorar los salarios es necesario mejorar la carrera docente y el estatuto.

En diálogo con el programa de MDZ Radio, "Uno nunca sabe", José Thomas, focalizó en los principales ejes de trabajo que regirán este año en las escuelas de Mendoza y mencionó como políticas centrales para achicar la brecha socioeducativa y apoyar las trayectorias reales de los chicos, a la presencialidad y la alfabetización. "Presencialidad y alfabetización son dos cosas que no por ser antiguas dejan de ser revolucionarias, vamos a hacer en foco en esos aspectos", destacó.

Durante el 2021, la DGE realizó diferentes mediciones para obtener datos sobre el funcionamiento de la educación en la provincia de Mendoza, con el objetivo principal de optimizar la calidad del servicio educativo. El funcionario explicó que si bien desde el organismo tienen algunos datos del operativo de medición de calidad educativa realizado a fines del 2021, la información está siendo procesada para comenzar a producir algunas líneas de trabajo que serán dadas a conocer en el mes de marzo.

El regreso a las aulas será el próximo 21 de febrero

Otros datos de importancia mencionados por el funcionario fueron los que arrojó la Muestra Provincial de Fluidez Lectora, con la cual se pudo analizar cómo leen alumnos de Nivel Primario y Nivel Secundario. En ese sentido, Thomas explicó que en mayo participaron 4.729 estudiantes de 4°grado; 7.153, de 7° grado, y 7.581, de 1° año de la secundaria, de los cuales en nivel crítico se observó a 19% del primer grupo, a 22% del segundo, y a 32% del tercero. La segunda medición realizada en noviembre mostró que de los totales de alumnos rastreados presentaron mejoras en un 45% en 4° grado, 45% en 7° grado, y 54% en 1° año de la secundaria.

"El censo de fluidez lectora fue duro, vimos como los chicos de cuarto y séptimo grado sumado a los de primer año de secundario estaban en nivel crítico", reflexionó Thomas y destacó que los números muestran una mejoría en relación a hace 6 años cuando comenzaron a trabajar en este aspecto.

"Estamos mejor que hace 6 años, se nota en los números que presentamos en marzo el año pasado. En cuarto grado tenemos menos chicos en nivel crítico comparado con séptimo y primer año de la secundaria. Tenemos el 30% de los chicos en el nivel alto de fluidez lectora es una muestra clara de que una política genera buenos resultados", agregó.

"Tomamos medidas de intervención individual con cada uno de los estudiantes y pasaron del nivel crítico al medio el 50 % de los chicos", explicó el titular de la cartera educativa y agregó: "La jornada extendida ayudó a la alfabetización y el trabajo de los Centros de Apoyo Educativo (CAE) con los municipios fue fundamental para que los chicos mejoren".

Niveles de alfabetización y presentismo

Los datos resultantes de las mediciones sobre calidad educativa aún no fueron dados a conocer por la Dirección General de Escuelas de la provincia, sin embargo, el funcionario se refirió a este aspecto y dijo: "Cuando hablamos de focalizar y disminuir la brecha educativa hay que hacerlo primero con las trayectorias más débiles para acortar la brecha, de esa forma va a mejorar la calidad educativa".

“En cuanto a la alfabetización vamos a profundizar los censos de fluidez que hemos realizado, y la intervención pedagógica individual en cada uno de los chicos que necesite algún acompañamiento especial para fortalecer las trayectorias escolares y, de esa forma, fortalecer los aprendizajes de cada uno”, agregó Thomas refiriéndose a la alfabetización como uno de los ejes claves para el ciclo lectivo 2022.

En cuanto al nivel de alfabetización que poseen los chicos al terminar el nivel primario, Thomas destacó: "Hay chicos que llegan a primer año del secundario con un bajo nivel de alfabetización. Todas las investigaciones dicen que el primer paso para que el chico aprenda es la comprensión lectora y el factor más importante para que abandone es la falta de comprensión lectora".

En el primer ciclo, el foco de la gestión estará puesto en la alfabetización y el presentismo. "Hay que formar la costumbre de que los chicos vayan todos los días a la escuela", destacó.

Pospandemia y salario docente

Los efectos de casi dos años del inicio de la pandemia, evidencia graves consecuencias estructurales del sistema educativo. "La pospandemia es difícil ya que ha sido muy heterogéneo el deterioro", dijo el funcionario y agregó: "Tenemos que profundizar en aulas heterogéneas entendiendo que hay que describir las trayectorias reales de cada uno de los estudiantes y acompañarlos a mejorar en lo que les falta. Para el docente es más difícil pero hay que hacerlo".

En relación al salario docente, Thomas fue tajante al decir que el análisis es complejo ya que si bien hay que mejorar los salarios es necesario repensar y mejorar la carrera docente y el estatuto. "Esta es la deuda que tiene la política, la gestión, los gobiernos y los sindicatos que desde los 90 para acá no pudieron hacer nada para mejorar la carrera docente. El problema no es solo de un lado, tenemos que sentarnos a debatir la carrera docente para el futuro teniendo en cuenta el salario y condiciones. Nosotros hemos propuesto sentarnos...", dijo.

"El salario no está dentro de los mejores pero estamos mejor en relación a otras provincias si analizamos la cantidad de ítems no remunerativos que tienen esos docentes y que acá no se aceptan", dijo el titular de la DGE y agregó: "Esperemos que esta paritaria sea lo suficientemente buena para acercarse a lo que el docente necesita para vivir y lo que merece pero que también el estado pueda pagar en un año difícil como este".