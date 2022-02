La trama oculta del narcotráfico en Argentina que nadie quiere contar ni perseguir

Mónica Cuñarro es una de las personas que más conoce la trama oculta del narcotráfico en Argentina. Es fiscal y fue la creadora de la primera unidad especializada en narcotráfico y crimen complejo de la Procuración nacional, también responsable de la primera Comisión Nacional sobre crimen complejo y narcotráfico y el tema sociosanitario. Habló en MDZ Radio y dijo que lo ocurrido con la cocaína envenenada es una tragedia, pero además contó detalles y entramados de lo que muy pocos se animan a hablar.

En primer lugar, Mónica Cuñarro quiso aclarar que en Argentina no se produce cocaína, sino que en la región los productores son Perú, Colombia y Bolivia. Aquí tenemos la fabricación y la salida de la misma a otras partes del mundo, porque ese producto conviene venderlo en lugares donde lo paguen en euros o en dólares.

Dentro de la elaboración que se da en Argentina, contó la fiscal, los laboratorios son clave y los precursores químicos que se utilizan en la fabricación de cocaína, para estirarla, y en otras utilidades legales, como medicamentos, limpieza, etc. "Imaginate que exportamos precursores químicos a China y nuestro competidor es Estados Unidos. También hay producción nacional y utilización desde la anestesia, la limpieza, etc, de los precursores de tipo orgánico. Como por ejemplo, el bicarbonato de sodio para limpiar una heladera".

"Hay que dejar de hablar hipócritamente", dijo Mónica Cuñarro y luego completó: "La guerra contra las drogas está perdida. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos el control del espacio aéreo, el marítimo, el fronterizo es 10 puntos. Sin embargo, no logran evitar desde los 70' que les penetren las fronteras, el espacio aéreo, el fronterizo; mientras los grupos crecían y lavaban su dinero en La Florida, Miami".

Por eso, la fiscal insiste en que "las fronteras no me parecen el tema más importante. No lo vas a impedir, sino que lo que harás es encarecer el pase por la frontera y los 'cobros de peaje' de este proceso".

Mónica Cuñarro propuso "dejar de ser hipócritas".

Argentina no produce pero sí tiene un rol importante con los componentes, que son los precursores químicos. Tal es el caso de la efedrina. Y dio un ejemplo propio referido a esto: "Hace unos años veíamos que había secuestros de efedrina. Eso no te dice nada. Se hacían procedimientos, allanamientos. Entonces desde la comisión pedimos una reunión con quien estaba al frente de la Anmat y, como toda persona, lo primero que te dice es que de esto se debe ocupar el derecho penal. Pero yo le dije que él tenía una norma mucho más poderosa que lo punitivo, que es lo administrativo. Le pedí que me diga cuánto de efedrina necesita Argentina para producir gotas para ojo, jarabes y todos los medicamentos que la requieren. Lo averiguó en 48 horas y me dijo que se necesitan 24 kg, entonces luego le pedí que me averigüe cuánto compraron personas físicas y jurídicas en Argentina de efedrina. La cifra superada las 2 toneladas y medias. Casi se infarta el doctor".

Entonces, propuso mandar inspectores a preguntar a cada persona por qué compró. "Clausuramos, multamos, cerramos, decomisamos, sacamos todo del mercado e hicimos una resolución para que se extienda a nivel nacional. Nos la mandaron el proyecto para que tenga buena técnica legislativa, luego el actual ministro de seguridad, Aníbal Fernández, se lo llevó al jefe de gabinete y así se terminó el tema de la efedrina". "Si llega a ser el fentanilo deberían hacer lo mismo en forma concreta", concluyó al respecto.

La plata es la clave del narcotráfico

"Cuando en barriadas te venden un producto, que es microtráfico, esa plata no te vuelve a la barriada. Y yo me pregunto, ¿cualquiera de nosotros puede ir a una concesionaria y comprar un Mercedes Benz con todo el dinero en efectivo arriba de la mesa sin que nadie pregunte nada?, ¿podemos ir a Capital Federal con 2 millones de dólares y comprar un depto en Puerto Madero? No. Ese dinero se lava y no lo hace el pibito de la periferia que cobra 5 mil pesos por llevar un producto en una motito o 10 mil por ir a matar alguien", dijo tajante la fiscal.

Continuó: "Eso lo lava un circuito en el que cada lugar tiene registro de propiedad e inmueble, de embarcaciones, secretarías de comercio, todo lo que tiene que ver con el lavado. Ahí aparecen las corrupciones policiales, políticas, complicidades de jueces y fiscales. Empresarios que supuestamente son bárbaros que compran y venden jugadores de fútbol, otros que los diarios nos han ilustrado por destacarse en turismo, etc".

Entonces, "una manera seria de abordar el narcotráfico es dejar de ser hipócritas. Si queremos evitar ser Sinaloa no vayamos por el eslabón más débil, cortemos con todos los delitos vinculados con la plata. Porque esto no es una sociedad de beneficencia. ¿Cómo se soluciona? cambiando la ley, dejemos de perseguir al eslabón más débil", concluyó Mónica Cuñarro en No Tan Millennial.