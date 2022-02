El radicalismo le envió un fuerte mensaje a Áxel Kicillof

Siguen las repercusiones del portazo que dio Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados. El hecho desnudó, aún más, las profundas diferencias en el Frente de Todos. En una charla a fondo con MDZ la diputada bonaerense Alejandra Lorden, exvicepresidenta de la UCR nacional y una de las principales referentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires no se calló nada. Cargó duramente contra los gobiernos nacional y bonaerense y habló sobre el papel de la oposición. Además hizo una autocrítica profunda de Juntos por el Cambio, de la ampliación de la alianza opositora y de cómo se están preparando en caso de ganar las elecciones.

Sobre renuncia del hijo de Cristina Fernández de Kirchner, Lorden afirmó: “La renuncia de Máximo es el episodio más reciente, seguramente no será el último, de una larga secuencia donde los egos de los dirigentes siempre estuvieron por encima de las necesidades de la sociedad y el futuro del país. Para el Frente de Todos el Estado es una vidriera para sacar a relucir desacuerdos, peleas y amenazas. Gobiernan de la misma forma que llegaron al poder: atados con alambre e improvisando a cada paso”.

Asimismo, la legisladora bonaerense sostuvo: “Cuando no hay diálogo ni consensos básicos en una fuerza política, la única comunicación posible es a través de gestos disruptivos, eso es lo que sucede en el oficialismo. Es un espacio irreflexivo y sin argumentos desde que asumieron. El presidente del PJ del distrito más importante del país desestabilizó sin miramientos a su propio Gobierno”, indicó y agregó: “Es hora de discutir qué liderazgos necesita Argentina, para dejar atrás la decadencia y marcar el paso hacia el desarrollo. Desde la oposición seguimos eligiendo la sensatez y la unidad: tenemos muchos dirigentes seguros de sus convicciones y comprometidos con los valores que representamos”.

En cuanto al papel que debe jugar la oposición, Alejandra Lorden remarcó que debe ser propositiva, pedir transparencia y explicaciones ante cada cosa que haga el gobierno y en caso de no estar de acuerdo proponer alternativas. Lo que no se puede hacer es oponerse por oponerse y acompañar lo que no sea sensato. “Si la oposición no es escuchada debe quedar claro en la sociedad que es lo que pensaba la oposición y cuál era la propuesta alternativa a la del gobierno”.

Sobre si Juntos por el Cambio aprendió de los errores y está preparado para ser gobierno en el 2023, la diputada dijo que cree que sí y agregó: “Nos estamos preparando seriamente, porque vemos la posibilidad de ser gobierno el próximo año. Una posibilidad que está cada vez más cerca y sabemos la responsabilidad que eso implica en un país que no tiene rumbo. En un país que ha bajado muchos escalones, la pandemia colaboró un poco, pero la mala gestión fue la que colaboró mucho más para que estemos sin rumbo".

También contó cómo se prepara la UCR en la provincia de Buenos Aires para el 2023. “Desde el radicalismo, estamos trabajando en un instituto de políticas públicas para tener todas las áreas cubiertas. Gente con expertiz capacitada para dar todas las discusiones que tengamos que dar sobre Buenos Aires, como la autonomía municipal o si hay que dividir la provincia y cubrir cada una de las áreas de gobierno. De esta manera, vamos a ser una alternativa sólida, con propuestas para el 2023”. En cuanto a los candidatos radicales para ocupar el Sillón de Dardo Rocha, dijo: “Una vez que ese trabajo decante y a partir de un partido sólido con un liderazgo fuerte como el que tiene Maxi Abad, como presidente del radicalismo bonaerense, los nombres van a salir solos”.

La legisladora de extracción radical afirmó que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser bonaerense y agregó: “Puede ser un intendente, un legislador provincial o nacional o un dirigente político. Tiene que ser una persona en la que el partido confíe para que transmita los valores del radicalismo. Con un partido que lo apoye. El radicalismo va a tener un candidato a gobernador que conozca la problemática de la provincia y, por supuesto, va a tener candidato a presidente”

Por otra parte, Alejandra Lorden se refirió a la ampliación de la mayor coalición opositora. Sobre este tema dijo: “Con el radicalismo solo no alcanza para pelear en todos los frentes, con el PRO y la Coalición Cívica tampoco alcanza. Tenemos que tener una oposición y una coalición opositora trabajando juntos y cada vez más amplia. Está claro que la ampliación de Juntos por el Cambio es crucial para lo que viene. El radicalismo está en un momento donde puede aportar dirigentes, hombres y mujeres para ocupar cargos importantes y está preparado para eso, hoy más que nunca con la escuela de políticas públicas. Eso hace unos años no se veía”.

Asimismo, la exvicepresidenta de la UCR nacional sostuvo: “No es una cuestión de nombres propios. Hay que marcar una agenda común, un proyecto para poder gobernar y pensar en un país a mediano plazo, a 15 años. Necesitamos puntos comunes con el peronismo, inclusive con el kirchnerismo. Si no encontramos algunos puntos de acuerdo para sacar el país adelante va a ser muy difícil. No alcanza con ganar una elección. Para gobernar se necesita un diálogo continuo, con propios y opositores; ese dialogo es fundamental para poder avanzar. Sino pasa lo que pasó con el gobierno de Cambiemos, lo que se avanzó en esos cuatro años volvió todo para atrás y así el país no termina nunca de desarrollar un proyecto a mediano plazo. Entonces tenemos que ampliarnos al peronismo republicano y a todos aquellos que puedan coincidir en 4 o 5 puntos y los puntos restantes los seguiremos discutiendo dentro de la coalición.”

Por último, la diputada bonaerense evaluó al gobierno de Kicillof. de una forma contundente: “¡No aprobado! Le pongo un 4. La verdad es que se podrían haber hecho muchas más cosas con el presupuesto de la provincia. Además el gobernador contó con una oposición que acompañó y no puso palos en la rueda. Todas las leyes que necesitó estuvimos ahí para levantar la mano; más allá de las discusiones, más allá de nuestras posturas siempre levantamos la mano ante cada una de las leyes vitales para gobernar. Kicillof no puede quejarse, debería sentirse orgulloso de la oposición que tiene y por supuesto debería escucharla un poco más".

Y agregó: “Lamentablemente no escuchó el mensaje de las urnas, menos va escuchar a la oposición. Hay un grado de soberbia en el gobierno bonaerense muy importante. La gente lo ve y está muy expectante. Seguramente se amplíe la diferencia de las legislativas y eso los lleve a perder definitivamente las elecciones en el 2023”.