El hombre clave que defiende la permanencia de Walter Bento como juez aún estando procesado

Alberto Lugones fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura y deberá conducir el organismo en un momento de extrema tensión. Es que la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma que regía y determinaba la composición del Consejo y ahora está en pleno debate la forma de responder al fallo de la Corte y cómo quedará compuesto. Lugones, que ya fue presidente antes, asegura que no se puede frenar el funcionamiento del Consejo.

En una entrevista con MDZ, que fue realizada por escrito a pedido de él, habló sobre uno de los temas más incómodos que tiene el Consejo: la investigación sobre la conducta del juez federal de Mendoza Walter Bento. Lugones desmientes que tenga alguna amistad con él y, entre otras cosas, defiende la permanencia en el cargo del juez investigado por corrupción.

-Recientemente el ministro de Justicia, Martín Soria, manifestó que es “incumplible” el plazo de la Corte para reformar la composición (de 13 a 20 miembros) del Consejo de la Magistratura. ¿Coincide con Soria?

-El comentario del sr. Ministro de Justicia es compartido en general por todas y todos y hasta ahora solo la elección de la jueza está asegurada en término. Del resto no tenemos en claro si se va a cumplir; la elección de abogadas, académica y mucho menos sabemos qué pasará con las/los legisladores. Muchas de sus preguntas están respondidas en mi discurso de asunción al cargo.

-¿Considera que está en riesgo el funcionamiento de la administración de justicia de nuestro país? ¿Hay un plan B en el caso que no se logre modificar la composición del Consejo antes del 16 de abril?

-Si, así lo he dicho y las consejeras y los consejeros, estamos pensando un plan alternativo porque lo que no podemos admitir es que se pare el Consejo de la Magistratura y especialmente el Poder Judicial.

- Siguiendo en el hipotético caso que no se logre modificar la composición del Consejo, como lo estipuló la Corte, ¿qué pasará con los gastos operativos de la justicia nacional (pago de salarios, alquileres), luego de la fecha tope impuesta por el fallo?

-Estamos avanzando con todo lo que se pueda hacer en estos días hasta el 15 de abril y luego (antes del 15) el plenario del cuerpo dispondrá como garantizar que el Poder Judicial no sufra ningún tipo de limitación en su funcionamiento, más allá de lo que haya resuelto la Coste Suprema de Justicia de la Nación en su fallo

- ¿Y en relación a la función de elección de ternas y disciplinaria? (luego del 16 de abril) entiendo que esas cuestiones (aprobación de ternas y sanciones disciplinarias) serían las que podría alcanzar el fallo, no así en todo el trámite interno, previo a la decisión del plenario.

-Entiendo que esas cuestiones (aprobación de ternas y sanciones disciplinarias) serían las que podría alcanzar el fallo, no así en todo el trámite interno, previo a la decisión del plenario. Walter Bento, el juez federal de Mendoza que está procesado.

El caso Bento

- En Mendoza tenemos una situación compleja y grave que es la del juez Federal Walter Bento, quien está procesado (procesamiento firme) por graves delitos cometidos, supuestamente, en el ejercicio de su función (varios cohechos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, prevaricato, retardo de justicia y algún que otro delito mas). Además, pesa sobre sus bienes un embargo de más de 150 millones de pesos y sobre su persona un pedido de captura, que no se ha materializado por poseer fueros por ser magistrado. Walter Bento sigue administrando justicia. ¿Cuándo considera ud. que será resuelta la causa disciplinaria que pesa sobre Bento en el Consejo?

-Conozco la situación de Bento, tengo entendido que está en trámite la realización de una pericia contable en la denuncia que tramita en este Consejo y luego creo que no quedarían más pruebas que producir y ahí será entonces cuando el consejero instructor emitirá su proyecto de dictamen, evaluará que posición seguir y lo pondrá a consideración de la comisión de Disciplina y Acusación de este Cuerpo.

- En una charla que mantuvo conmigo por WhatsApp reconoció cierta amistad con el juez Bento, ello en función de un chat entre Bento y usted (agregado en la causa penal) donde se trataban de “hermanos”. ¿Por qué no se excusó como consejero en la causa disciplinaria?

- No existe tal "cierta amistad" como Ud dice. Al Dr. Bento, como a la gran mayoría del Poder Judicial de todo el país, lo conozco desde el momento en que se postulaba para el cargo que hoy ostenta y el modismo "hermano" lo utilizo en muchos casos de gente que conozco de antaño, lo podría haber chequeado para darle la entidad que corresponde a esa pregunta. No hay motivo alguno para excusarme. Ni a nadie se le ocurrió plantearlo. Este es un prejuicio propio de aquellos que no pueden entender que, al momento de resolver, los jueces, solo nos valemos de las pruebas y de las normas. Ese es el primer concepto de la Independencia de criterio. Todo lo demás pasa por fuera de la valoración de nuestras decisiones.

Además, siendo la amistad una relación afectiva que se establece entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo, me pregunto entonces, entiendo que no corresponde afirmar la semejanza, al menos en un sentido valorativo emocional, afectivo y que condicione una decisión como en este caso judicial; entre la amistad real, presencial, que conocemos y conocimos, con la que fluye de las redes sociales, de los mensajes de texto que vincula a personas que nunca se vieron y tal vez nunca lo hagan, por lo menos en un ámbito intimo que exceda los limites institucionales a los que ambos respondemos.

-En tal sentido, no podría afirmar si alguno de mis colegas hayan o no mantenido alguna conversación con el Dr. Bento, de resultar así, deberían todos excusarse?

-Para cerrar el punto, el Reglamento de Disciplina y Acusación prevé en el art. 12, causales taxativas de recusación. Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad o matrimonio con el magistrado denunciado y enemistad que se manifieste por hechos conocidos. La razón de ser ello es que mantener el quórum del Cuerpo para funcionar porque al no tener la posibilidad de reemplazo, podría usarte de modo antojadizo el instituto para vaciar al cuerpo de sus integrantes.

- ¿Considera que la actuación disciplinaria del Consejo en la causa Bento es lenta?

-Por la complejidad de la causa y la cantidad de pruebas sugeridas por el instructor y propuestas por la defensa, se ha tardado un tiempo importante, pero creo que estamos en parámetros razonables en este Consejo.

- Teniendo en cuenta las graves acusaciones que pesan sobre Bento, las cuales en su mayoría han sido avaladas por dos Jueces Federales de distintas jurisdicciones (Puigdengolas de San Rafael, Mendoza y Rago Gallo de la provincia de San Juan, mas tres camaristas Federales; también por parte de la Cámara de Casación Penal de la Nación -al rechazar varios de los planteos de recusación de Bento por supuesta enemistad manifiesta con el fiscal instructor, Dante Vega-; Walter Bento, ¿debe seguir administrando justicia?

- Más allá de las apreciaciones personales, el Consejo no tiene medio alguno para intervenir en ese tipo de decisiones, sólo, una vez concluida la instrucción y aprobado el dictamen acusatorio, en su caso, se podría resolver sobre la suspensión mientras se tramita el Jury de enjuiciamiento y por un lapso máximo de 180 días

- En función de la pregunta anterior ¿qué legitimidad, considera Ud., tiene Bento ante los justiciables?

- La propia de su cargo, atento su inamovilidad prevista en la Constitución Nacional. Que sólo la pierde con su remoción.

- El Consejero Pablo Tonelli, en varias oportunidades a manifestado públicamente que hay cierta intencionalidad del kirchnerismo en frenar la causa Bento en el Consejo. ¿Es así?

-No. En su caso debiera preguntarle al Dr. Tonelli por qué no se termina y cuándo estará la causa en condiciones de resolverse.

- Dejando de lado la causa Bento, ¿considera Ud bien que un juez -con procesamiento firme por delitos graves- siga impartiendo justicia?

- Me remito a las respuestas anteriores. Para cerrar debe tenerse en consideración, nuestra obligación como consejeras y consejeros y, en mi caso especialmente como juez, de garantizar el derecho de defensa en juicio de todo ciudadano, incluso de los ciudadanos-jueces.