La fuerte chicana que Lousteau le lanzó a la conducción de la UCR

El senador nacional por CABA, Martín Lousteau consideró que si la UCR "no piensa en ser gobierno debe dedicarse a otra cosa", al encabezar el primer plenario bonaerense de la agrupación Evolución que se llevó a cabo en La Plata, donde el legislador de Juntos por Cambio (JxC) cuestionó a la conducción del centenario partido.



“Estamos acá porque pertenecemos al mejor partido de la política argentina, pero también porque el partido no está tan bien. Si este partido no se anima a ser gobierno en la provincia para transformarle la vida a los bonaerenses mejor que vaya pensando en dedicarse a otra cosa”. señaló Lousteau en un acto que se realizó en el Club Platense de la capital provincial.



El encuentro, que comenzó pasado el mediodía, contó con paneles y el cierre de las exposiciones quedaron a cargo de Lousteau, los diputados nacionales Martín Tetaz y Danya Tavela, y del legislador provincial Pablo Domenichini.

Estamos construyendo de manera colectiva un mejor radicalismo, con dirigentes nuevos y propuestas renovadas. Evolución tiene referentes en todo el país con vocación de gestionar para transformar la Argentina.



"Si en la provincia no existe un radicalismo grande, fuerte, con candidatos dispuesto a ganar en todos lados, el radicalismo nacional no existe”, remarcó el exministro de Economía durante los primeros meses de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner al trazar un balance de la situación del país y del distrito bonaerense.



Además, el senador se refirió al primer encuentro nacional del espacio que se desarrollará en Santa Fe, el próximo 12 de marzo e invitó a la dirigencia radical a participar de este cónclave.



"El que pregunta dónde está Evolución que venga a Santa Fe el 12 y vea el bloque de 12 diputadas nacionales de ocho provincias con paridad de género en el partido más misógino de la Argentina”, fustigó Lousteu, e instó a la militancia de esa agrupación a "competir" porque "todos los liderazgos son desafiables".



“Somos un espacio que no tiene miedo de ir a elecciones, de perderlas ni de ganarlas. Este es el lugar en el que menos miedo hay que tener. esta es la provincia de Buenos Aires", subrayó.



Y remarcó: "Si aquellos que puede ser candidatos, como lo demostraron en las últimas elecciones, no quieren serlo en la provincia de Buenos Aires, Evolución va a tener sus candidatos”.



"Hace poco hubo un encuentro en Santa Fe de legisladores y un expositor, líder nacional, dijo que la situación estaba muy complicada en la Argentina y lo peor era que nos podía tocar a nosotros. Imagínense si (el expresidente Raúl) Alfonsín hubiera dicho eso. En este espacio (Evolución) cuando las cosas se ponen difíciles decimos que queremos que nos toque a nosotros”, puntualizó.