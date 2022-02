Durísimas declaraciones del juez Ramos Padilla contra un gobernador

El juez Juan Ramos Padilla reclamó en un acto en San Salvador de Jujuy la excarcelación de la condena líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Además atacó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y a la senadora por esa provincia, Silvia Giácoppo.

“Virrey Morales sos un cobarde y atorrante. Si te viera Raúl Alfonsín intervendría tu provincia. Como presidente de la UCR, cargo que estás ensuciando”, aseguró el juez.

Pregunto quién es y que hace la Senadora x Jujuy @giacopposilvia?, porque esta ansiosa para que me destituyan por opinar, no por mi labor de Juez,seria bueno conocerla un poco. — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) February 26, 2022

En el acto participaron unas cien personas, incluido el líder piquetero K, Luis D'Elía, Además, el magistrado anunció “una marcha federal” para pedir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la intervención del gobierno nacional en la provincia de Jujuy.

El viernes atacó a la senadora Giácoppo porque, según el magistrado, presentó tres denuncias en el Consejo de la Magistratura para “lograr mi renuncia”. “Senadora Silvia Giacopo, no le gusto q visitaramos Jujuy, denunciando la persecución al humilde, multas y cárcel x protestar etc.. Apurada x pedir mi destitución? y con Pedro Blaquier impune que dice?, Ud no tiene moral para Juzgarme. Los Jujeños la juzgarán a Ud.”, amenazó en Twitter. “Mira, siempre te quieren silenciar,no sigan con los aprietes, no les doy pelota. Senadora”, agregó .

“Los delincuentes togados y sus seguidores,en menos de un mes,impulsan mi destitución -Senadora Giapocco- 3 denuncias.Amenazan,y hasta me desean la muerte. No les parece mucho?, solo estoy peticionando, claro, no juego tenis con Macri no voy a la Enbajada ni recibo órdenes de Clarin”, publicó el juez. Al mismo tiempo atacó al Poder Judicial y aseguró que “hay que empezar por sacar a los delincuentes” de la Corte.

“En Jujuy, el Poder Judicial esta funcionando como la columna vertebral del neoconcervadurismo y no quiere que molesten a los que nos están saqueando”, aseguró Ramos Padilla.