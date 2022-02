El intendente que quiere dividir la provincia de Buenos Aires y se sube a la pelea por la gobernación

Hace tiempo que se viene hablando de que la provincia de Buenos Aires así como está es inviable. Representa el 38% del padrón electoral, siendo el Conurbano la zona del país más densamente poblada, con catorce millones y medio de habitantes, y La Matanza, con un millón setecientos mil habitantes, es el municipio más poblado de la Argentina.

Es por eso que legisladores nacionales y provinciales, a lo largo del tiempo, vienen presentado proyectos (siempre rechazados por el peronismo) que van desde la división de La Matanza en cuatro municipios; presentado por el exdiputado del GEM Marcelo “El Oso” Diaz y reflotado años más tarde por la exgobernadora María Eugenia Vidal, hasta el último del ex senador nacional Esteban Bullrich, dado a conocer en su libro "Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional", que consiste en dividir en 5 provincias a la provincia de Buenos Aires.

MDZ habló con Camilo Etchevarren, intendente PRO de Dolores y uno de los impulsores de la división del territorio bonaerense en regiones productivas. El jefe comunal dolorense lo primero que nos dijo fue:” Así como está, es una provincia ingobernable. Vos fíjate que tanto el presidente como el gobernador y los ministros hacen siempre foco en el conurbano y no en el interior bonaerense, que es el que banca con su producción al conurbano”. Y añadió: “Hay como un abandono de la provincia interior y nosotros queremos representar a esa provincia interior, productiva. Llevo cuatro gestiones como intendente y estoy dentro de un grupo de intendentes y exintendentes que tenemos ganas de dar ese paso y de presentarnos para tratar de gobernar la provincia".

Asimismo, Etchevarren sostuvo que comparte, como Esteban Bullrich, la necesidad de dividir a la provincia. “Pero nosotros preferiríamos una provincia dividida en regiones productivas de acuerdo a la producción de cada región. Yo estoy en el partido de Dolores y somos treinta y dos partidos en la Cuenca deprimida del Salado, donde tenemos las mismas necesidades, donde la economía más importante es la ganadería. Entonces la idea es hacer divisiones por regiones productivas, con planes de desarrollo y crecimiento, con un Banco de la Provincia apuntalando el desarrollo dándole mayor valor agregado en la región, generando trabajo y atrayendo inversiones. La idea es a futuro que cada región productiva tenga su gobernador y sus municipios”.

El intendente de Dolores remarcó: “Habría que dividir la provincia en cinco o seis regiones para dividir en dos al conurbano. Y empezará a hablar de crecimiento y desarrollo. Terminar con más de setenta años de déficit, que no ingresen más empleados públicos a la provincia y de una buena vez por todas empezar a acomodar las cuentas”. Y agregó: “El gran problema que tiene este país y la provincia es el déficit, si no solucionamos ese problema de fondo, con decisión política, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre que son la inflación, la falta de trabajo, un país sin perspectivas reales de crecimiento, con altos impuestos y alta emisión monetaria para tratar de sostener un déficit que se agranda cada vez más. Hay que tener la decisión política de terminar con el déficit en la provincia de Buenos Aires”.

Además, se preguntó: “¿Por qué tiene que crecer solo el conurbano, en pobreza, en cantidad de habitantes, en inseguridad? La idea es que todos estos programas contemplen la necesidad de repoblar el interior de la provincia. Hay que dejar de mirar el conurbano y empezar a mirar una provincia gigante que tenemos, que hoy se gobierna desde Puerto Madero desde el Banco Provincia en Capital. Debe ser gobernada por funcionarios del interior de la provincia o mejor por un intendente, rodeado de una liga de intendentes con rango de ministros, que son los que conocen la realidad de cada una de las regiones. Los intendentes al gobierno de la Provincia”.

Asimismo, afirmó que, si en el país no hay un proyecto y un modelo de desarrollo pensado a futuro, menos lo vamos a tener en la provincia de Buenos Aires. Puso como ejemplo algo que pasó en Dolores, su municipio: “La imprevisibilidad la estamos sufriendo fuertemente. Uno de los frigoríficos que operan en el partido invirtió para abrir una nueva planta para exportar a Europa. Generaba en una primera etapa sesenta puestos de trabajo. El Gobierno canceló de manera unilateral las exportaciones de carne y el frigorífico suspendió todo, dejando en la nada una inversión que era muy importante para el pueblo de Dolores. Cambian permanentemente las reglas de juego perjudicando a los sectores del trabajo y de la producción”.

En tanto, se mostró confiado de que su proyecto para dividir a la provincia de Buenos Aires se trate, en algún momento, en la Legislatura bonaerense, porque contaría con el aval de sus pares del interior bonaerense.

Juntos por el Cambio sigue sumando pilotos para competir por la gobernación

Los que conocen a Camilo Etchevarren afirman que hace tiempo anda con ganas de competir por la gobernación. Parece ser que armó un auto y se anotó para la carrera del 2023 por el sillón de Dardo Rocha. Sabe que enfrente tiene pilotos con autos más preparados para competir por el Fórmula 1 de Juntos por el Cambio en la provincia.

Eso no lo achica. Saca pecho y muestra a MDZ su estandarte: “Nosotros tenemos sanas aspiraciones de estar en la grilla de los precandidatos. Tenemos gestión, conocimiento del interior de la provincia y por sobre todas las cosas tenemos muchas ganas de trabajar. Lo mismo que hicimos en Dolores transformamos una ciudad que hacía cuarenta años que no crecía, le dimos vuelta y la hicimos turística, productiva y de plena calidad de vida. Y ahora nos animamos a hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, afirmó: “Sabemos que es una empresa difícil, pero trataremos de dar pelea. Nosotros veníamos armando este proyecto de la gobernación antes de que la Legislatura nos dé a los intendentes que ya cumplimos los dos años de mandato una última posibilidad de ser reelectos. Queremos competir y por lo menos esperamos que nos dejen mostrar el auto y decir acá estamos. Si no me toca ser, me encantaría que el candidato sea un intendente, y que quienes lo acompañen cuando asuma sean intendentes o exintendentes, porque van a entender las necesidades que tenemos en los municipios”.

En las gateras, Juntos por el Cambio tienen a varios pilotos que se quieren subir al Fórmula 1 de la oposición para disputar la carrera por la gobernación bonaerense. Algunos se quedarán en boxes con la ropa a medio subir, muy pocos son los que competirán en las clasificatorias de las PASO para saber quién será el piloto oficial de la principal escudería opositora.

Macri será el próximo presidente de los argentinos

Etchevarren en la charla a fondo con MDZ, no le escapo a ningún tema. Cuando le consultamos sobre quién cree él que va a ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio en el 2023, no lo dudó. Su respuesta fue tajante: “Mi candidato es Mauricio Macri y es el próximo presidente de los argentinos”. Agregó: “Nadie jubila a nadie en política. Los muertos que vos matas gozan de buena salud”.

En cuanto a por qué el expresidente no está en modo campaña, el intendente de Dolores dijo: “No precisa, no necesita. Además, el Gobierno nacional y el provincial le están haciendo la campaña todos los días; entonces para qué desgastarte dos años antes si todo está armado para él. Es como si Mauricio armara todo lo que está haciendo el Gobierno. Sin ofender a nadie, el presidente Alberto Fernández ni siquiera le mandó un mensaje al gobernador de Corrientes que tiene más del diez por ciento de la provincia incendiada. Son cosas que uno no puede llegar a comprender jamás; no se puede gobernar hoy pensando a este lo ayudo porque es de mi partido y al otro nada porque no es mío. Cuando vos sos presidente, sos el presidente de todos los argentinos. Un Gobierno que está actuando de esta manera le va a ir mal seguro”

Asimismo, afirmó que dentro de Juntos por el Cambio es un halcón: “Nuestro espacio lo conduce Mauricio Macri y nosotros respondemos a él, somos halcones de Mauricio”. Ante una eventual candidatura de Macri en el 2023, dijo que quien debe acompañarlo debe ser alguien que represente al interior del país.

La pregunta que surgió a esa respuesta es qué papel va a tener Patricia Bullrich en este armado. Rápidamente, el intendente de Dolores respondió: “Patricia está, puede encabezar la lista de diputados o senadores. Tiene que estar en la boleta. Pero esto lo va definir Macri, quien termina definiendo todo es el que va de candidato a presidente, que espero que sea Macri”.

Sobre los rivales que debería enfrentar en una interna de Juntos el expresidente, Etchevarren sostuvo: "Horacio, es un muy buen candidato. Pero no tengo dudas de que, si va Mauricio, Horacio no gana. No tengo dudas, es como que el jefe de Gabinete de un municipio enfrente al intendente y en política, en los 30 años que llevo de hacer política eso es algo raro”.