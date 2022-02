Una dirigente ultra K anticipó la pulverización del Frente de Todos

Horas decisivas se viven en el país. Se afina la lapicera y se ultiman detalles para enviar al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, existen diferencias internas en el Frente de Todos que son cada vez más evidentes y amenazan con estallar cuando el proyecto ingrese al recinto. “Si se firma el acuerdo se pulveriza la base electoral del Frente de Todos”, anticipó la dirigente kirchnerista Alicia Castro.

La exembajadora argentina en Venezuela y el Reino Unido disparó munición gruesa contra el acuerdo y no ocultó su decepción con la gestión de Alberto Fernández. “Este no es el tipo negociación que espera una alianza como lo es el Frente de Todos”, aseveró y acusó al presidente de ocultar la verdad.

Otras épocas: Alicia Castro junto a Alberto Fernández.

“Creo que el Gobierno tiene que abandonar el secretismo y decirle la verdad al pueblo argentino sobre el acuerdo con el FMI”, manifestó en Radio Rivadavia en diálogo con la periodista Cristina Pérez. Incluso, sostuvo que el acuerdo alcanzado "no representa ningún tipo de negociación” sino más bien parece dictado por el FMI.

"El acuerdo con el FMI es un ajuste permanente y por goteo. El gobierno ha pasado de ocultar la verdad a hacer demagogia", sostuvo en otra entrevista radial en Somos Radio.

La exfuncionaria se refirió a la postura de Cristina Fernández de Kirchner y recordó que “el propio Presidente ha dicho que la vice no estaría de acuerdo con los términos del convenio”.

"Hay una razón ética para no aprobar los términos de este acuerdo. El Gobierno va a pulverizar su capital político con el acuerdo con el FMI", esgrimió. "No es cierto lo que el Gobierno dice sobre que no habrá ajuste ni tarifazos. El propio FMI dijo en sus cuentas oficiales que habían negociado la reducción del subsidio a las tarifas", expresó.