En el Senado, Juan Cabandié apuntó contra los productores por los incendios en Corrientes

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, comenzó poco después de las 17 a informar al Senado sobre las acciones realizadas por su cartera para combatir los incendios en la provincia de Corrientes. Concretamente, el funcionario expuso de manera presencial ante los legisladores de la Comisión de Ambiente, que ya afectaron al 10% de la superficie de la provincia..

Cabandié, afirmó esta tarde que "el 95% de los incendios" que se producen en la Argentina "son por acción humana". Ante la Comisión de Ambiente, el funcionario agregó que "en su mayoría, son incendios intencionales y muy pocos son accidentes".

El ministro apuntó contra la práctica de la quema de campos y el drenado de humedales. "Yo no definí la política agropecuaria de Corrientes, porque esa política de absorber los esteros también perjudica a los productores ganaderos. Esa práctica de algunos productores está muy arraigada", enfatizó el funcionario.



En ese sentido, también mantuvo un contrapunto con los senadores correntinos de Juntos por el Cambio Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, quienes acusaron a la Nación por "llegar tarde" al combate del fuego.



Además, Valenzuela, puntualmente, defendió el trabajo de los productores ganaderos al afirmar que la quema de campos "para el cambio de pasturas se produce en junio y no a principios de año".



Cabandié aseguró que el Gobierno nacional le ofreció a Corrientes "el 23 de enero medios aéreos y personal" y advirtió que "el primer pedido ocurrió el cinco de febrero".

"El ministro de Producción (Claudio Anselmo) estuvo el 31 de enero en el Ministerio y no pidió ningún tipo de ayuda. Es más, nos decían que había un solo foco y que estaba controlado", expresó.



En otro aspecto, Cabandié también cuestionó la acción de la Justicia al señalar que "las áreas ambientales de la Argentina no están facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos ni para juzgarlos".



"Desde Ambiente nos acercamos a la Justicia como querellantes, brindando herramientas para las pesquisas. Pero la Justicia nunca encontró a nadie", subrayó.



El ministro también defendió el uso de aviones hidrantes en el combate de los focos ígneos, pero aclaró que "por sí solos no se apagan los incendios si no hay brigadistas en el terreno". "De hecho, la provincia de Corrientes no tiene (bomberos) forestales", detalló.

Denuncia penal

Cabandié sumó ayer una denuncia penal en su contra presentada por referentes de Republicanos Unidos, la fuerza política de Ricardo López Murphy. Lo acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público y favorecimiento de estrago al considerar que "desoyó pedidos de la provincia de Corrientes, que datan del año 2021, para combatir la emergencia ígnea".

El ex miembro de la mesa de conducción de La Cámpora también perdió apoyos dentro del Gabinete.