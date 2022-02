La encuesta que revela cuáles son los políticos que más "enamoran"

En dialogo con MDZ, el titular de la Consultora DC, Aníbal Uríos, dio detalles de la particular encuesta donde se buscó un costado diferente de los políticos argentinos. Entre las preguntas estaban: “¿Qué político tiene amor por la Argentina”; “¿Qué político tiene amor por el dinero?”; “¿Qué te enamora de un gobierno?”; “De los siguientes políticos: ¿qué te enamora más?“ y "¿Qué te atrae de un político?".

El director de la Consultora DC sostuvo que con la encuesta jugaron un poco con la fecha de “San Valentín” y toda la carga que se genera en febrero con ese día tan particular, tratando de establecer la conexión que se genera entre la sociedad y los políticos, "una inquietud que nos desvela hace rato, una conexión que fue cambiando con el tiempo y más en estos últimos años". "No sé si esa relación fue cambiando con la pandemia o por el acceso inmediato a la información que tiene la sociedad, que dejó muy expuestos a la dirigencia política", explicó Uríos.

Y agregó: "Desde la consultora estamos buscando de qué manera y de qué forma se vinculan los políticos que están, los que no están y los que pueden llegar a estar en un escenario importante el año que viene. Qué es lo que la gente está viendo de ellos, por eso jugamos un poco con el enamoramiento, la atracción; para ver cosas del trasfondo como son: el ego, la empatía, el rechazo. Buscar con preguntas más descontracturadas esas respuestas que nos están faltando a nosotros y a la dirigencia política”.

Hoy en día, según la encuesta, los políticos que más enamoran a los argentinos son Patricia Bullrich y Javier Milei. El director de DC Consultora analizó el por qué de esta respuesta: "Lo que vemos acá es la explosión de provocar una nueva grieta, que tiene que ver con el pasado y lo que se viene en la política. Esto no tiene nada que ver con la edad, porque Patricia no es nada joven y Milei tampoco, salvo su peinado y su look que lo hacen parecer más joven. Esto pasa por ver la política desde otro lado, creo que hoy es una vieja guardia contra una nueva forma de hacer política. La pregunta es cuánto se van a sustentar en la explosión, porque cuando alguien es explosivo al principio atrae y después ya cansa. Hay que ver con el correr de los meses qué metamorfosis sufren”.

En cuanto al bajo porcentaje de enamoramiento, a nivel país, de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el analista político afirmó que en cuanto a la figura del neurocirujano hubo al principio un gran fuego, generó mucho humo y ahora se está apagando.

"Me parece que no caló en la atracción popular porque falta convencimiento y muchos se preguntan: ¿Manes es lo que pinta? Me parece que los ciudadanos todavía no sabemos quién es Manes y esa falta de claridad le está jugando en contra. A los otros la gente ya los conoce bien y eso no les juega en contra. Con respecto a Cristina y a Alberto no entran en el circuito nuevo, como dijo una vez el presidente les picaron el boleto, y Cristina se equivocó al elegir el arquero que tenía que ocupar el arco del país", agregó.

Asimismo, Aníbal Uríos reveló que en esa pregunta también incluyeron al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y explicó: “La verdad que no enamora, el porcentaje fue tan bajo que no lo pudimos incluir en las respuestas. Creo que si la encuesta hubiese sido solo en la Provincia de Buenos Aires el porcentaje de Kicillof hubiese sido distinto. Pero a nivel país Kicillof no enamora, no llega al uno por ciento".

Otro ítem de la encuesta es sobre el amor de los políticos por la Argentina y el amor que tienen por el dinero. Ahí el consultor afirmó que dejaron preguntas abiertas y en lo que tiene que ver en amor por el dinero las respuestas las encabezan la actual vicepresidenta y el ex presidente. Con respecto a ese ítem, Uríos sostuvo: "Evidentemente ha quedado esa imagen en la sociedad de Mauricio Macri, quizás por su familia y su pasado empresario, no sé si por su gestión. Está más vinculado con lo que se está yendo que por lo que puede venir en la política”.

Por último, en lo que tiene que ver con la carrera del próximo año por el sillón de Rivadavia, Aníbal Uríos aseguró: "Creo que el escenario va a estar muy interesante. Me parece que la figura de Mauricio Macri tiene que estar en la construcción del armado de la oposición, no puede salirse. Sería una imprudencia que lo corran, no estaría bien leído para el caudal de votos que tiene ese sector. Creo que, si Patricia y Horacio van en un tándem juntos, pueden hacer muchísimo ruido y encauzar el espacio; serían las dos patas de la moderación y la explosión. Un poco de lo que la Argentina necesita”.

Y completó: "A Milei lo veo como al Massa de las presidenciales del 2015 que estuvo cabeza a cabeza con Macri y después se fue diluyendo. Hoy a Milei lo veo como una tercera opción, cercano a los treinta puntos. A partir de ahí empiezan las construcciones de los dos espacios que le van a disputar el poder al peronismo el año que viene. Un peronismo que tiene sus propios problemas a resolver, donde no se ve un jugador claro para el año que viene. Sí está claro que de seguir así estamos ante el final del kirchnerismo y el peronismo debe buscar una figura que los haga resurgir corriendo a Cristina y a Máximo de la escena. Algo difícil por el peso político de ambos".