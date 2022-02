Santiago Maratea, el influencer que dejó en ridículo al Gobierno

El influencer, Santiago Maratea, conocido por su acción solidaria a través de las redes, empezó a recaudar, durante la madrugada del domingo, fondos para ayudar a la provincia de Corrientes, que necesita asistencia para poder apagar los incendios que están generando mucho daño no sólo a las personas que residen en la provincia sino también a la fauna y la flora del territorio.

Durante el transcurso de las últimas semanas, se dieron a conocer fuertes críticas de funcionarios, periodistas y famosos hacia el Gobierno nacional por su inacción ante el desastre natural que siguen ocasionando los distintos focos de incendio dentro de la provincia de Corrientes.

Santi Maratea además alumbra la solidaridad del pueblo argentino! https://t.co/3BQrLpzUvT — Luis Petri (@luispetri) February 20, 2022

Ayuda un nene de 8 años, Santi Maratea hace una colecta, ayuda Mercado Libre, ayuda Brasil, ayuda el macrismo, ayudan los liberales. Los que no ayudan a corrientes son: El presidente, los actores K, el periodismo militante y el kirchnerismo. — Baby (@babyaetchecopar) February 20, 2022

Santi Maratea recaudó en una noche lo que costó el viaje a Barbados de la comitiva por el medio ambiente. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) February 20, 2022

En principio, la idea inicial del influencer era poder juntar una suma aproximada de 20 millones de pesos. Pero conforme iban pasando las horas, no sólo se logró en menos de un día recaudar lo estipulado sino que las cifras se fueron multiplicando hasta llegar a un monto de $104.000.000 (cifra que seguramente esté desactualizada porque la recaudación no terminó).

“¿Qué pasó en Corrientes que todos me mandan esto? ¿Me cuentan?”, fue la primera respuesta de Maratea. Después de recibir detalles de otros usuarios, escribió: “Entiendo que es sobre el incendio, pero ¿cómo podemos colaborar?”, expresó el influencer durante la tarde del sábado.

Qué pasó en corrientes que todos me mandan esto? Me cuentan? https://t.co/3mOIMf2iBy — santumaratea (@santumaratea1) February 19, 2022

Luego de que Maratea pudiera ver el verdadero daño que estaba sufriendo Corrientes a través de las imágenes difundidas de los focos que se multiplicaban en toda la provincia, (que ya afectaron casi un diez por ciento del total del territorio), canceló sus planes y lanzó una movida durante la madrugada del domingo para empezar a juntar fondos para comprar equipos para los bomberos.

“Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de Corrientes. ¿Están?”, anunció Santi Maratea en sus redes sociales. En Instagram, además, publicó un video, donde aseguró que “es terrible lo que está pasando”.

Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de corrientes. Están? — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

“Bueno según voy entendiendo están los bomberos de San Miguel que necesitan una 4x4 y el consorcio (manejo) del fuego que está armando un presupuesto de todo lo q necesitan (mochilas forestales, linternas, rastrillos, trajes para el fuego, etc.) y por último me queda contactar a los veterinarios”, explicó Maratea en sus redes sociales.

Bueno según voy entendieron están los bomberos de San Miguel q necesitan una 4x4 y el consorcio del fuego q está armando un presupuesto de todo lo q necesitan (mochilas forestales, linternas, rastrillos, trajes para el fuego etc) y por último me queda contactar a los veterinarios — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

"Hay un montón de animales afectados, y un abandono del Estado. ¿Dicen que llegamos a juntar 15/20 millones en una noche?”, desafió el influencer, lanzando una colecta de entre 60 y 1.200 pesos. En menos de una hora, de madrugada, juntó tres millones. Pero todavía faltaría mucho más por recibir.

Dicen que llegamos a juntar 15/20 millones en una noche? — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

"Mi idea ayer a la noche medio loco y un poco borracho fue que nos unamos lo más posible para juntar entre 15 y 20 millones para los incendios de Corrientes. Hoy ya vamos 21 millones y no pasaron ni 12 horas", expresó Maratea en una serie de historias que publicó en su Instagram durante la mañana.

Mi idea ayer a la noche medio loco y un poco borracho fue que nos unamos lo más posible para juntar entre 15 y 20 millones para los incendios de corrientes.

Hoy ya vamos 21millones y no pasaron ni 12 horas — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

"Igual no se acostumbran mucho a ir 24 millones, porque ya estamos por llegar a 28", festejó sorprendido el influencer. Había conseguido lo que se proponía para todo el día durante la madrugada de un domingo, entre quienes estaban despiertos y los que seguían todo desde algún bar.

Igual no se acostumbran mucho a ir 24millones xq ya estamos por llegar a 28 uD83DuDE31 — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

Todavía sin creer lo que pasó, Maratea celebró la solidaridad de la gente. "Argentina, mi país", celebró el influencer. Pocos minutos después volvió a actualizar el contador, que ya superaba la barrera de los 83 millones de pesos. Y pasadas las seis de la tarde, el influencer ya había conseguido una recaudación de aproximadamente 100 millones de pesos.

Vamos 83 millones de pesos y ya deja de tener explicación lo que está pasando nunca vi algo así pic.twitter.com/GsC4AxAzO8 — santumaratea (@santumaratea1) February 20, 2022

Esto deja al desnudo a un Estado ausente por omisión y silencia ante la tragedia que está sucediendo en Corrientes. No sólo se difundieron fuertes críticas hacia Cabandié (por sus inexplicables excusas) y el Gobierno nacional, sino que se planteó la idea de que un joven influencer genera más confianza en la gente que un político.

Enviamos helicópteros, vehículos, autobombas, camiones cisternas y un importante equipo de bomberos y brigadistas de la Provincia para combatir los focos de incendios en Corrientes. — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 18, 2022

Sobrevolamos las zonas afectadas por los incendios forestales en #Corrientes, junto a Alberto Seufferheld, director del SNMF, @sfederovisky, secretario de Control y Monitoreo, y Jorge Heider, director de Operación y Logística. pic.twitter.com/puz8B3dph5 — Juan Cabandié (@juancabandie) February 18, 2022

“El Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto de $20.318.597.916. Tienen 254 empleados y salarios por $1.653.707.916. La `Dirección Nacional del Servicio de Manejo del Fuego´ tiene 2 directores y 7 coordinadores”, precisa el analista económico Manuel Adorni. Las personas que deciden ayudar y donar a la cuenta de Santiago Maratea, no conocen estos números, pero no necesitan conocerlos para tener la certeza de que no resolverán el problema y de que ese joven ya ha demostrado la transparencia y eficiencia necesaria como para cumplir y dar certeza a los ciudadanos de que la plata que se está recolectando, llegará, efectivamente, a las manos correctas.

El Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto de $20.318.597.916. Tienen 254 empleados y salarios por $1.653.707.916 (unos $542.322 x mes x cada uno). La “Dirección Nacional del Servicio de Manejo del Fuego” tiene 2 directores y 7 coordinadores. Corrientes prendida fuego. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 18, 2022

Por eso, no sólo se demostró que un ciudadano corriente puede movilizar a millones de personas y hacer mucho más que algunos políticos que, sin dejar de ser responsables de lo sucedido, deciden hacer vista gorda e irse a la playa a jugar un partido de fútbol. El entusiasmo y la voluntad que puso y sigue poniendo Santi Maratea en la colecta, muestra un gran ejemplo de responsabilidad ciudadana y empatía para con los otros.