Mientras inauguraba un Polideportivo, tres temas de agenda se colaron en el discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández visitó este lunes el partido de Mar Chiquita, donde inauguró el nuevo Polideportivo de Santa Clara. Asimismo, aprovechó la oportunidad para responder a todas las críticas que estuvo recibiendo estas semanas.

En el comienzo de su discurso, se mostró muy satisfecho y feliz por inaugurar una obra tan importante y necesaria para la gente de Mar Chiquita. Decidió redoblar la apuesta y anunciar de manera sorpresiva que se iba a incluir una pileta climatizada.

“Todo esto no es un gasto, es una inversión. Nosotros estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina. Donde hay una necesidad hay un derecho, hay que darle lo que necesitan a los argentinos”, explicó el presidente.

“Esto no termina acá, vamos a hacer la pileta. Vamos a hacer una buena pileta climatizada”, exclamó contento Fernández durante su discurso.

Una vez finalizada las palabras que hacían alusión al polideportivo, decidió dejar su postura respecto a las malas repercusiones que tuvo el accionar del Gobierno en temas como: la crisis ambiental y productiva de Corrientes, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las jubilaciones.

“Aunque muchos confunden las cosas, porque quieren confundir las cosas, para nosotros el campo es un elemento central para que la Argentina crezca y lo hemos pensado siempre”, aclaró Alberto Fernández respecto a los comentarios de algunos periodistas y opositores políticos.

“Porque la Argentina de hoy, anoten este número, porque no lo van a encontrar en ningún registro de Historia Argentina, tiene 3.700 obras públicas en marcha en todo el país y 100.000 viviendas en construcción en marcha en todo el país. Tenemos un gran país, muchos queremos verlo crecer, crecer con justicia”, dijo el presidente de la Nación.

Respecto al tema de los incendios en Corrientes, Alberto Fernández dio fuertes declaraciones, incluso llegando a acusar a algunas campañas difundidas como actos de publicidad o para generar repercusión en las redes sociales. Mientras que, por otro lado, explicó que el oficialismo hizo cosas por Corrientes pero que no hicieron mucho hincapié en comunicarlas.

“Muchos están preocupados por ver qué es lo que hicimos ante la tragedia de Corrientes, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo el fin de semana y antes también. Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente, acaba de vivir una tragedia. Tenemos puestas todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad, es que no escribimos tweets por eso. Lo que es verdad, es que no hacemos publicidad con eso”, exclamó el mandatario.

“Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hidrantes, helicópteros para tratar de apagar eso. Hemos mandado a todos nuestros brigadistas. Han ido todas nuestras fuerzas de seguridad, ha ido ayer el Ministro de Agricultura y el vicejefe de gabinete para hablar con los productores para ver qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento”, comentó el presidente acerca de las acciones que realizó el Gobierno nacional para ayudar a esa provincia.

“Porque la Argentina es una, no hay una Argentina de centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades, hay argentinos que necesitan que la Argentina se levante. Y con esa decisión, queremos encarar el futuro. Tengan confianza, porque no se va a detener ninguna obra pública de las que estamos haciendo y vamos a hacer más obras” , explicó Fernández.

En cuanto a las negociaciones con el FMI, el presidente quiso dejar en claro que el acuerdo con el organismo internacional no impediría el crecimiento económico del país y que el acuerdo no afectaría negativamente a los jubilaciones.

“Y no va a haber acuerdo con el fondo que impida el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. No hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno lamentablemente, todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada, lo único que le queda a uno es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles 'yo tengo un compromiso con ustedes y no voy a incumplirlo´”, detalló el mandatario argentino sobre el acuerdo con el FMI.

Para finalizar su discurso, Alberto Fernández también volvió a recurrir a las críticas hacia la gestión de Mauricio Macri y lo volvió a acusar de ser el responsable del empeoramiento de la economía argentina. En sus últimas palabras, también le pidió a sus seguidores que le brinden apoyo y que estén más fuertes que nunca.

“Uno de los compromisos es ordenar una economía desquiciada que me han dejado, una economía con una inflación muy alta y una deuda como nunca tuvo la Argentina, tomada con una irresponsabilidad increíble. Vamos a ordenar la economía sin que nadie quede postergado en la Argentina, que los que más necesitan sigan teniendo el socorro del Estado”, explicó el presidente Alberto Fernández.

"Yo lo que les pido, a cada uno y a cada una de ustedes, necesitamos de toda la fuerza, de cada uno y de cada una de nosotros. Vamos a poner de pie este país que tantas veces se cayó y tantas veces se levantó. El futuro que construyamos depende de nosotros, quiero ser el presidente de un gran país y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese gran país sea posible. Sólo les pido que me ayuden”, concluyó.