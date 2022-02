La polémica fórmula de la economista de Cristina Fernández de Kirchner para frenar el tarifazo

Fernanda Vallejos, una de las economistas de referencia de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a arremeter contra el gobierno de Alberto Fernández y reiteró su rechazo al acuerdo con el FMI. Incluso fue más allá y propuso gravar con más impuestos a los sectores de ingresos altos para frenar un tarifazo energético.

La propuesta de Vallejos, la misma economista que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner como primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en la boleta del 2017 para las elecciones legislativas, reavivó el temor del sector privado y de los ahorristas sobre el regreso del impuesto a las grandes fortunas.

Tras reiterar su rechazo al acuerdo por la deuda macrista porque “fue una estafa”, la economista repudió la presión del FMI para forzar un aumento en las tarifas energéticas mediante políticas focalizadas de eliminación de subsidios y sugirió gravar más a los sectores de ingresos altos con el fin de compensar la proporción de los subsidios que reciben sin afectar a los ciudadanos de ingresos bajos y medios ni al sector productivo.

"Si la idea es corregir ese sesgo, que sería injusto, para que quienes no necesitan el subsidio, dejen de recibirlo, no hace falta ningún galimatías: BASTA Y SOBRA CON COBRARLES MÁS IMPUESTOS A ESE 10% O 20%, con escalas y alícuotas progresivas, según el nivel de ingresos y riqueza”, señaló en su cuenta de Twitter. Un informe de Proyecto Económico alentó un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa más una ganancia y que las inversiones queden a cargo del Estado.

El trasfondo de la iniciativa consiste en compensar el subsidio que reciben los sectores de mayores ingresos gravando sobre "la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas)" a estos mismos sectores. De esta manera, Vallejos sumó otro aporte para evitar un aumento en el servicio energético que impacte en los sectores de ingresos bajos y medios, incida sobre los costos de las empresas y del sector productivo y agregue más presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Cuando el Estado subsidia, inyecta recursos. Cuando cobra impuestos, los absorbe. De modo que, si se quiere, sobre la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas), subiendo esos impuestos se absorben entre los sectores que no necesitan, los recursos que se inyectaron", explicó la dirigente de Soberanxs y del Grupo 25 de Mayo, quien a través de un nuevo mensaje se explayó: “Cobrando impuestos a los más ricos, para recuperar los recursos que se volcaron en subsidios en esos sectores, se termina la distorsión de la política tarifaria. Es falso que haya que tocar las tarifas, segmentar, etc. Si no se hace de ese modo, es porque el objetivo es otro".

De esta manera, Vallejos salió a responderle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que presiona a la Argentina para que eliminen o reduzcan sensiblemente los subsidios a la energía con el fin de destinar dichos recursos al pago de la deuda de U$S44.500 millones que el gobierno de Mauricio Macri contrajo en el 2018.