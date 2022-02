Jubilaciones de privilegio: los cambios propuestos por Alberto Fernández no afectarían a Cristina Kirchner

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó el día de hoy que el Gobierno nacional está impulsando la derogación de las jubilaciones “especiales de privilegio” para diplomáticos y miembros del Poder Judicial. Asimismo, el mandatario confirmó a través de una entrevista realizada por El Destape, que se hizo algo respecto a las jubilaciones de los jueces pero que él cree que se debería haber avanzado más y hacer lo mismo con los embajadores.

“De lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores. No es el tema de los docentes”, afirmó el presidente en un audio enviado a esa radio.

Parecería ser que el principal foco apunta a los jueces de la Corte Suprema, con quien la Casa Rosada está en conflicto. Además, se dio a conocer un nuevo grupo que se vería afectado por estos cambios y estos son los diplomáticos, en un contexto en donde la política “multilateralista” realizada por Alberto Fernández despertó varias críticas y algunos apoyos por parte del cuerpo diplomático.

En el transcurso del día, el ministro de Economía decidió dar declaraciones acerca de la estrategia del Gobierno nacional en relación a las jubilaciones. El mismo aclaró que no habrá una reforma jubilatoria y que se analizarán recomendaciones sobre la ley 27.546 para fortalecer la equidad y la sostenibilidad del sistema provisional.

“No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, aclaró Martín Guzmán.

“Asimismo, y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, detalló el ministro en sus redes sociales.

Actualmente, la revisión y el estudio de los “regímenes especiales” están presentados en un borrador del acuerdo que únicamente circula dentro del grupo de funcionarios del oficialismo. Este documento surge a raíz de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el Poder Ejecutivo se comprometió ante el FMI a tener listo un estudio sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Ese informe contendría un análisis exhaustivo de ingresos y gastos del sistema previsional a nivel nacional, junto a las proyecciones futuras.

Los anuncios hechos por el presidente y el ministro de Economía recibieron críticas por no incluir, dentro de los grupos afectados por estas modificaciones, a las dos jubilaciones de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ya que la expresidenta cuenta con dos prestaciones: una en carácter de expresidenta y la otra, por ser viuda del también expresidente Néstor Kirchner.

Anteriormente, uno de los pagos había sido suspendido a inicios del gobierno de Mauricio Macri por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se argumentaba una incompatibilidad legal. Esta última situación había provocado la demanda, en la que no solo se reclamó la restitución del pago mensual, sino también el cobro de los montos retroactivos con intereses y la devolución de lo descontado por el impuesto a las ganancias. Luego, desistió del planteo de estar eximida de ese tributo.

Los pagos en cuestión surgen de la ley 24.018, que en su artículo 5 establece que la percepción de la asignación vitalicia de expresidente de la Nación es “incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.

Ya estando bajo la presidencia de Alberto Fernández (fines del 2020), el juez Ezequiel Pérez Nami le dio la razón a la vicepresidenta durante un fallo de primera instancia. Luego, representantes del Estado presentaron una apelación en la causa “Fernández, Cristina Elisabet c/ Ministerio de Desarrollo Social y otros s/ nulidad de acto administrativo”. La apelación de la ANSES fue un escrito simple, en el que no se expresaron los argumentos por lo cuales había oposición a lo sentenciado. También hubo una apelación presentada por un grupo de legisladores de la oposición, que buscaron actuar como terceros interesados en la cuestión, “por derecho propio y en representación de todos los jubilados y del resto del pueblo”.

En consecuencia, ambas prestaciones hacen que Cristina Kirchner perciba, actualmente, una doble jubilación de aproximadamente $3.000.000 cada una. Parecería ser que para el oficialismo esto no cuenta como “jubilaciones de privilegio”, ya que en las medidas que anunciaron no mencionaron en ningún momento que dentro de regímenes especiales no entrarían las jubilaciones de privilegio de los políticos.