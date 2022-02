El sorpresivo elogio de José Thomas al SUTE en el inicio de clases

El director general de escuelas, José Thomas, habló en MDZ Radio sobre la vuelta a clases, en el inicio del ciclo lectivo 2022. Celebró una decisión del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y dijo cuáles son los desafíos post pandemia en las escuelas y en la educación.

José Thomas dijo que "arrancamos este año lectivo con mucho optimismo". Y comentó que habla con su equipo de que si bien "estamos muy cerca de la normalidad plena, no volvamos a la normalidad del 19, trabajemos todos los días para encontrar el mejor sistema educativo".

"Nosotros en Mendoza no llevamos 2 años sin escuela, en 2021 hubo una presencialidad importante en la gran mayoría de los establecimientos. Creemos que este año tenemos que capitalizar lo aprendido: la importancia de la escuela, del docente, cómo dar la clase, cómo incorporar la tecnología", reflexionó.

Respecto a la crisis sanitaria celebró que la curva de casos desciende considerablemente y que hay un alto número de personas inoculadas, entre ellos los chicos escolarizados. De todos modos, contó que "vamos a hacer vacunación en las escuelas".

El SUTE decidió no hacer paro

Contrario a lo que habían alertado, finalmente el SUTE decidió sólo hacer movilizaciones en reclamo de mejoras salariales y suspender el paro de actividades al menos hasta el 7 de marzo, a la espera de la próxima reunión con el Gobierno.

Tomas dijo que le "cuesta muchísimo" hablar sobre el salario docente.

Respecto de aquello José Thomas dijo: "Celebro que hayamos arrancado sin paro. Creo que hay que reconocerle al SUTE que tomó la decisión de esta primera semana arrancar sin paro, es algo bueno para el sistema, un buen dato".

"Después las formas de visibilizar la protesta está dentro de lo que le corresponde al sindicato, tomarán las mejores decisiones que ellos crean, sin dificultarle la vida al resto de la sociedad y de no perjudicar el turismo que es tan importante para nuestra provincia", esto último que dijo el director general de escuelas es por la amenaza del gremio de movilizarse en los actos vendimiales.

Según el funcionario, "no estamos tan lejos desde la propuesta del Gobierno con lo que pide el sindicato. Tenemos toda una semana de mesas técnicas paritarias para llegar a un arreglo. Además, hoy habrá paritaria nacional, que nos marcará un norte sobre qué propone Nación e -insistió- creo que no estamos tan lejos".

Finalmente, José Thomas reconoció que "este tema me cuesta muchísimo, porque me siento en el medio, he sido docente más de 20 años, sé lo malos que son los salarios y lo malo que es el estatuto. Pero también entiendo que desde la gestión debemos comprometernos a lo posible y no a un salario imposible de pagar".