El drástico vaticinio sobre el futuro de las jubilaciones en el país

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre las jubilaciones y dijo que el sistema previsional argentino está quebrado, por lo que anticipó que las personas que hoy se encuentran en el mercado laboral y tengan de 35 años en adelante se deben atener a recibir una jubilación "indigna".

Burgueño dijo que cuando uno le pregunta a cualquier argentino en qué cree que se va el dinero de los impuestos, "te van a responder que en los ñoquis, en los sueldos de los legisladores, en la corrupción. Y está bien. Pero en realidad, el principal problema del gasto público son las jubilaciones. Y en segundo lugar los salarios de los empleados públicos".

"¿Cómo puede ser un problema, si los jubilados cobran una miseria? Al 2019 el sistema previsional argentino tenía un déficit del 17%. O sea que ese porcentaje del sistema previsional argentino no podía ser cubierto con lo que pagamos todos con nuestros aportes. Entonces tiene que venir el Estado a poner plata, que la saca de lo que abonamos todos con otros impuestos: IVA, Ganancias o emisión", explicó el economista.

Consultado por un oyente sobre si la solución es volver a las AFJP, Burgueño dijo que "no, porque era un sistema que también tenía su sello de inviabilidad". "Seré muy breve, aunque merece un análisis más profundo, uno de los principales problemas de la AFJP era que el 40 % de los argentinos no hacían aportes, entonces al momento de jubilarse 4 de cada 10 argentinos no iban a poder hacerlo. ¿Y qué iba a hacer el Estado? ¿Los iban a arrojar a todos a la pobreza? La otra gran pregunta es entonces qué hicieron con la plata de las AFJP. Se licuó", explicó.

Por eso, Burgueño dijo que hay que plantearse una reforma previsional en el país, a mediano y largo plazo, y reiteró un vaticinio poco alentador: "Las personas que hoy estamos en el mercado laboral y tenemos de 35 años en adelante seguro que vamos a tener una jubilación indigna".