Cómo es el nuevo proyecto de tolerancia cero de alcohol en Mendoza

Una vez más, reflotó en Mendoza la ya conocida discusión acerca de realizar cambios respecto al límite de tolerancia de consumo de alcohol permitido en conductores. Su tratado siempre generó polémica, debido a que la industria vitivinícola cumple un rol protagónico en la provincia. En esta oportunidad, el senador socialista Fernando Alin -quien integra el interbloque de Cambia Mendoza en la Legislatura- presentó un proyecto en el cual busca impulsar que exista una política de "alcohol cero" y que se extinga la normativa de 0,5 autorizada en automovilistas y 0,2 en motociclistas.

A nivel nacional ya rige en Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

En los argumentos planteados por Alin en el escrito se subraya: "Si bien nuestra ley de Seguridad Vial es eficiente y su aplicación y controles ha hecho que la tasa de mortalidad haya disminuido en el 2021, un 21% con respecto al año 2019, teniendo en cuenta que el año 2020 no se computó debido a las restricciones de circulación por la pandemia, sabemos que es nuestro deber seguir optimizando nuestras leyes para que no existan víctimas fatales, ni de ningún tipo. Es por eso que tomando como propias las palabras de nuestro Jefe de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia, Rubén Orlando Corvalán, lo ideal para seguir bajando esa tasa de accidentes es no tomar antes de conducir para que las personas no estén especulando con que si controlan o no el índice de alcohol en sangre".

"La problemática de la conducción de vehículos habiendo ingerido alcohol, es un tema que nos compete a todos, ya que no sólo pone en riesgo la vida del conductor que decide manejar con sus habilidades disminuidas, sino también pone en riesgo a sus acompañantes y aquellas personas que están transitando", agrega.

En diálogo con MDZ, Alin expresó que "el espíritu del proyecto es dejar el mensaje de que 'si manejás no tomés'. Apuntamos a que sea una cuestión de tomar consciencia. No estoy de acuerdo con que se diga que con dos copas de vino o de cerveza no se llega al 0.5. La gente juega con eso. Trabajé 20 años con personas con discapacidad y vi muchas familias destruidas por el alcohol. No solo hay muertes, sino también personas que quedan en esta condición".

El senador Fernando Alin.

En tanto, al ser consultado por cómo percibe políticamente el hecho de haber realizado el planteo en soledad, comentó: "Presenté solo el proyecto. Yo asumo la responsabilidad y el compromiso aunque tenga un costo político. Después soy respetuoso de lo que se pueda charlar en la comisión del Senado. También confesó que "se expone políticamente porque a la gente no le gusta que le digan que no puede tomar".

"Si a un conductor profesional, de transporte o camionero le piden 0, ¿por qué a una persona común le piden 0,5? Es como manejar un arma: unos tienen un cañón y los otros una pistola. De igual forma se puede hacer daño. En la Ciudad de Buenos Aires te quitan la licencia por dos años, lo cual provocó controversia recientemente".

Finalmente, sobre la discusión del proyecto aclaró que que "seguramente vaya a la Comisión de Labor y Asuntos Constitucionales después de mayo", fecha bisagra por la asunción de los legisladores electos en noviembre de 2021.