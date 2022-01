Alcohol al volante: cómo es el proyecto de "tolerancia cero" que quieren sancionar en PBA

Cuando éramos chicos para irritarnos un abuelo, tío o alguna persona mayor siempre decía: "¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa?”, y ante la respuesta afirmativa o negativa repetían: "Yo no te dije …. Te pregunté si querés que te cuento el cuento de la buena pipa". Así una y otra vez hasta que perdíamos la paciencia. Eso mismo es lo que ocurre con el alcohol cero en la Provincia de Buenos Aires. Un debate interminable que cada tanto se vuelve a reflotar.

Si bien hay varios proyectos de ley presentados en la Legislatura bonaerense, algunos con media sanción, nunca llegaron a convertirse en ley…. Vaya uno a saber por qué. Uno de los últimos proyectos de ley es el que presentó en el año 2020 la senadora de Cambiemos Claudia Rucci, proyecto que todavía no perdió estado parlamentario. El mismo establece la incorporación de artículos complementarios a la ley de tránsito 13.927.

La senadora Claudia Rucci presentó un proyecto de alcohol cero.

El agregado del artículo 49º bis determina que no puede circular por ningún camino de la Provincia de Buenos Aires un conductor que dé positivo de alcohol, como también de cualquier tipo de estupefacientes o sustancias similares. Estableciendo como tasa de alcoholemia superior a cero gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre.

Además, establece la obligatoriedad al conductor de someterse a pruebas para la detección de intoxicaciones por alcohol o sustancias como estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias cuando estén implicados en algún accidente de tránsito, con o sin lesionados y/o fallecidos.

Asimismo, los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su capacidad psicofísica están obligados a advertirles que no pueden conducir vehículos durante el período de medicación.

En tanto la modificación del artículo 37º de la Ley de Tránsito 13.297 establece la RETENCION PREVENTIVA, por la cual las autoridades deben retener a los conductores en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas y dar inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento. Requerir comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite el estado de intoxicación, por el tiempo necesario para recuperar el estado normal. La retención del conductor no deberá exceder las 12 horas.

En los “fundamentos” del proyecto de ley de alcohol cero, la senadora bonaerense Claudia Rucci pone como ejemplo que Argentina está entre los países con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito, donde el alcohol y las sustancias alucinógenas están presentes en la siniestralidad vial. Solo en seis provincias rige la "TOLERANCIA CERO" a la hora de conducir. La Provincia de Buenos Aires está ubicada entre las 4 provincias (Tucumán, Santa Fe y Córdoba) que lideran las estadísticas de fallecidos por accidentes de tránsito.

Además, en los fundamentos establece los efectos del alcohol en la conducción de vehículos según el grado de alcoholemia, determinando el inicio de la zona de riesgo de O.3 a 0.5 g/l , la zona de alarma de 0.5 a 0.8 g/l , conducción peligrosa de 0.8 a 1.5 g/l, conducción altamente peligrosa de 1.5 a 2.5 g/l y la conducción imposible más de 3 gramos de alcohol por centímetro cubico de sangre.

A poco de haber asumido como ministro de Transporte bonaerense, el massista Jorge D'Onofrio comenzó a trabajar en un tema que parece no tener solución en la Provincia de Buenos Aires: los accidentes viales producidos por la ingesta de alcohol, drogas y sustancias alucinógenas. El ministro de Transporte bonaerense Jorge D`Onofrio junto a Martín Insasurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Uno de los primeros trabajos que está realizando el cuerpo de asesores del nuevo ministerio de la provincia es un paquete de leyes vinculadas a actualizar y modernizar el sistema vial de la Provincia de Buenos Aires. Según contaron a MDZ, la intención es que no termine todo en una multa de tránsito sino que “haya un cambio cultural”. Para que esto ocurra van a trabajar en conjunto con la Dirección General de Escuelas bonaerense para incluir desde el jardín de infantes hasta el secundario educación vial en la currícula escolar.

Asimismo, reconocen que las leyes actuales no están dando resultados porque no baja la cantidad de muertes en accidentes viales por alcoholemia. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcan que en el paquete de leyes en las cuales están trabajando la intención es que el estado no sea solo un ente recaudador con las multas sino que se va a buscar concientizar al infractor con el cumplimiento (efectivo) de cursos y capacitaciones en educación vial.

La intención del ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, es que en territorio bonaerense rija la "ley de alcohol cero" para prevenir y evitar muertes por accidentes viales que son evitables.