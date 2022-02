Qué se dirán Rodolfo Suarez y el PJ en la reunión por Portezuelo

Cuando se hagan las 12, una comitiva compuesta por intendentes y legisladores peronistas entrará a la Casa de Gobierno y se encontrará con el gobernador Rodolfo Suarez. El primer mandatario les explicará la estrategia oficial de condicionar la continuidad de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento a un laudo presidencial. El peronismo insistirá con la necesidad de adjudicar la obra de forma inmediata y se comprometerá a hacer gestiones con la Nación.

El Gobierno está firme en su postura y para referentes del peronismo, está dejando caer la posibilidad de realizar Portezuelo. Como lo hizo a comienzos de la semana pasada con los jefes comunales radicales, Suarez ampliará detalles ante el PJ sobre la necesidad del laudo. Pero no tiene previsto negociar otra posición. Simplemente explicará que para él, sin un arbitraje del presidente Alberto Fernández la obra cuya licitación ya está terminada, no puede adjudicarse debido a que La Pampa ha cuestionado su realización y sin laudo, podría judicializar cualquier paso que dé Mendoza. Incluso, hablará de tiempos. Suarez tiene previsto unos 60 días de espera para que Fernández opine al respecto y sino, pretende avanzar con otro plan que es usar los 1.023 millones de dólares que recibió de la Nación para Portezuelo en las represas Uspallata (sobre el río Mendoza) y el Baqueano (Diamante), como anticipó MDZ.

El peronismo tendrá un encuentro previo a la reunión con Suarez, en la sede del partido que queda en la calle España entre Gutiérrez y Espejo. Allí se juntarán a definir una postura unánime pero todas las voces consultadas por MDZ aseguraban que se irá a escuchar, a comprometer a “hacer gestiones”, pero con críticas. Quienes pertenecen a diferentes sectores del PJ creen que el Gobierno no quiere hacer Portezuelo (incluso algunos dirigentes consideran que el oficialismo está dividido entre quienes pretenden avanzar y quienes no) y que la espera del laudo es una excusa para “culpar” a Fernández por la caída de la adjudicación.

El no rotundo que ofrecerá el peronismo es al uso del dinero por parte del Gobierno en otros proyectos, teniendo en cuenta que el año próximo son las elecciones para elegir a quién sucederá en el poder a Suarez y el peronismo considera que esos fondos serán usado para obras que serán mostradas como parte de la campaña de Cambia Mendoza.

En Casa de Gobierno aseguran que el PJ está “entrampado”. Es decir que la falta de respuesta de Fernández a Mendoza también los salpica, más teniendo en cuenta que esta semana, tras volver de su gira por varios países, el presidente se juntó con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto y en cambio no dio ninguna respuesta a Suarez en su pedido de audiencia. Con Zilliotto, el presidente anunció la licitación un acueducto hasta General Pico que abastecerá de agua potable hasta el norte de esa provincia. Casualmente el histórico conflicto de Mendoza con La Pampa es el agua, ya que ésta última considera que desde mediados del siglo 20, tiene menos agua por la construcción de la represa El Nihuil.

Pero los gestos del presidente -que necesita gobernadores afines que lo respalden ante las pujas con el kirchnerismo puro- con La Pampa, no quedarán ahí. Sino que tiene previsto viajar a esa provincia en marzo a anunciar oficialmente la licitación del acueducto al que se comprometió esta semana. En cambio, hacia Mendoza por ahora no hay ninguna señal. A comienzos de marzo, Mendoza celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, y según pudo saber MDZ, hasta ayer el Gobierno provincial no había confirmado la presencia presidencial ni tampoco de nadie que represente al Gobierno nacional.

Desde el Gobierno de Suarez descartan que Fernández asista a la principal fiesta local mientras La Pampa, anuncia que por primera vez, desde el año próximo tendrá su propio festejo Vendimial, replicando a Mendoza.