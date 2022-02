Portezuelo del Viento: el ultimátum que Suarez le hará hoy al peronismo

Este mediodía, el gobernador, Rodolfo Suarez. se reunirá con los legisladores nacionales del peronismo e intendentes. El tema del encuentro es Portezuelo del Viento. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, adelantó el reclamo que el oficialismo le hará a la oposición en Uno Nunca Sabe.

Consultado sobre qué le van a plantear al peronismo en la reunión, el ministro de Gobierno respondió: "Vamos a darles el panorama sobre cómo se ha desarrollado todo este proceso, desde aquella reunión del Consejo de Gobernadores en adelante y a plantear que la incertidumbre del 'no laudo' detiene la adjudicación de la obra".

Por eso, Victor Ibáñez resaltó que el objetivo de Rodolfo Suarez es insistir y solicitar que presidente laude, "sea a favor o en contra. Pero que definitivamente 'ponga blanco sobre negro' para salir de esta situación de incertidumbre".

Si bien no quiso adentrarse en cuestiones legales y técnicas, el ministro de Gobierno echó por tierra las argumentaciones del presidente, Alberto Fernández, para frenar los avances. "El laudo está lo suficientemente pedido y acompañados de todos los elementos. Sobre el final del Gobierno de Macri, el gobernador de La Pampa pidió un laudo, que fue archivado porque ya había sido solucionado el tema con el laudo de Macri. Sin embargo, Alberto Fernández después desarchivó eso".

"Esto en la reunión con el peronismo lo pondremos de manifiesto. Acá la discusión no es darle la razón o no a la presidencia de qué quiere laudar, sino que Mendoza necesita certezas sobre esto para no perjudicar recursos que son muy importante para la provincia. Estamos en condiciones e que la obra se adjudique. Hay que hacer lo que haya que hacer para insistir. De eso se trata el encuentro de hoy", continuó.

SI la obra Portezuelo del Viento no avanza, ¿qué plan tiene el Gobierno provincial para esos 2 mil millones de dólares disponibles? "Son recursos destinados a un plan para toda la provincia vinculado a lo energético o al agua, para lo cual convocaría a todos los sectores de la sociedad. Pero eso sería un plan b, acá lo que tenemos que definir y terminar es Portezuelo del Viento, porque el proceso licitatorio está en curso todavía. Es una obra que a en unos poquitos meses podría ser adjudicada, por eso insistimos tanto en el laudo", destacó Víctor Ibañez.

Si no se lleva adelante la obra del siglo, ¿le pedirán al presidente una adenda para reformular el convenio que firmó Cornejo con Macri en 2019, mediante el cual establecieron que el dinero era para hacer Portezuelo del Viento u obras de generación hidroeléctrica?. "Es una posibilidad una vez agotado el primer punto, es decir con un laudo negativo para Mendoza o con un no laudo bajo ciertas condiciones", concluyó el ministro.