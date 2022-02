El diagnóstico pesimista de Máximo Kirchner sobre la economía y el temor a una derrota

Esta semana el diputado Máximo Kirchner estuvo muy activo como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y su madre Cristina también, pero manteniendo su silencio y la ya característica discreción que la caracteriza. Si algo que ambos tienen claro dentro de un contexto desfavorable en materia de humor social para la administración del presidente Alberto Fernández que no van a romper el Frente de Todos, pero tampoco van a ser “funcionales” a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que perciben como “muy negativo para la economía real”.

En los contactos que mantuvo estos días con diferentes referentes del oficialismo bonaerenses, Máximo se mostró como portador de un diagnóstico muy negativo y pesimista. “Cree que va a salir todo mal y que la consecuencia directa nos lleva a una derrota electoral en el 2023”, comenta a MDZ uno de sus interlocutores. “Su pesimismo es inquietante, asegura que no va a haber ninguna recuperación genuina en los bolsillos de la gente y así sólo queda volver a perder en las urnas”, sostiene un jefe comunal.

“La situación es realmente grave porque ya no hay chances de poder negociar con Alberto todas estas cuestiones, Maxi ya bajó los brazos porque cree que el presidente le desconfía y siempre hizo todo lo contrario a lo que le fue sugiriendo estos años”, agrega con preocupación un vocero del Gobierno bonaerense. La coalición está rota, pero nadie lo va a blanquear a ninguna de las partes les conviene un divorcio antes del 2023. Seguirán fingiendo como las parejas que puestas adentro se tiran con los platos, pero nunca se separan.

Todas estas cuestiones le quitan el sueño a los intendentes y gobernadores del PJ, también a los principales dirigentes del sindicalismo peronista. “Cristina y Máximo apostarán a ganar la provincia el año que viene y si es necesario desdoblando esos comicios de las presidenciales, no les importa otra cosa”, agrega una fuente oficialista. Ella en todo caso se asegurará de conseguir fueron presentándose como senadora por Buenos Aires.

La apuesta de adelantar las elecciones bonaerenses y despegarlas de las presidenciales aún no está definido, pero entusiasma al kirchnerismo. “El problema es que es una jugada a todo o nada, pero no hay garantías de ganarlas y si llegamos a perder directamente no tienen sentido realizar los comicios a presidente, directamente hay que entregarle el Gobierno a Juntos por el Cambio”, exagera un Barón del GBA.

La mirada de los pragmáticos es que Cristina y Máximo son capaces de encerrarse en Buenos Aires o directamente en el llano después del 2023. “Ellos creen que vamos a un escenario a la chilena donde la base electoral de ellos les alcanza para seguir teniendo poder e influencia porque toda la política está en crisis y no descartan hasta una ruptura en Juntos donde siguen viendo a Mauricio Macri como el dueño de los votos y su verdadero rival”, asegura un operador del PJ bonaerense.