Por unanimidad, Alberto Lugones es el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura

En un largo plenario, los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación eligieron por unanimidad a sus nuevas autoridades. El juez Alberto Lugones vuelve a ocupar la presidencia que ostentó durante 2020. En tanto, el representante de los abogados del interior, Carlos Matterson, asumirá como vicepresidente.

En su discurso tras ser electo, Lugones aseguró sentirse honrado: “No sabemos cuánto tiempo será. En 2020 dije que el Consejo no puede funcionar sin los consensos necesarios. Este cuerpo estuvo a la altura de la circunstancia que dio respuesta en el momento que vivimos a costo de la salud y la vida de muchas personas”.

Asimismo, agradeció a su antecesor Diego Molea quien “demostró estar a la altura porque le tocó actuar en pandemia” y lo mismo hizo con las y los consejeros que ocuparon las comisiones.

Al referirse al fallo de la Corte que los obliga a cubrir 20 miembros para respetar los estamentos manifestó: “En lo inmediato, nos toca cumplir con la corte que nos dio un exiguo plazo. No voy a decir lo que pienso del fallo porque ya di mi opinión".

También agregó: "Den por cierto que haremos todo para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo pero tenemos que pensar en el día después de no integrarse, el día después no será responsabilidad de este cuerpo. Buscaremos nosotros y habremos de evaluar la forma de continuar porque no eludiremos nuestra responsabilidad".

Además, se refirió a que “no existe poder judicial independiente sin la garantía de independencia de cada uno de sus miembros. Seguiré trabajando para lograr transparencia en la selección de magistrados”.

Para finalizar, hizo una convocatoria a sus colegas para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial “dictando con firmeza aquellos actos esenciales para evitar la paralización del Servicio de Justicia”.

El Consejo también determinó las nuevas presidencias de las comisiones. La diputada Vanesa Siley encabezará la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, la senadora Inés Pilatti Vergara estará al frente de la Comisión de Acusación y Disciplina, el representante de la abogacía, Diego Marías, en la Comisión de Administración y Financiera, por último, la diputada Graciela Camaño ejercerá la presidencia de la Comisión de Reglamentación.

Al despedirse de la presidencia Diego Molea esbozó: “No fue un año fácil, la corte nos dejó un fallo y a pesar de las dificultades tenemos un expediente donde podemos demostrar lo actuado hasta ahora y me gustaría extraer copia certificada de lo actuado para informarle a la corte donde surgen las dificultades de lo actuado en función de cumplir un fallo donde está imposición de los 120 días no corresponde”.

Los consejeros tomaron audiencias a los postulantes a cubrir vacantes en tribunales orales, cámaras y juzgados de primera instancia, pero a la hora de evaluar las ternas decidieron posponerlo para poder lograr consensos. Lo mismo ocurrió al momento de decidir sobre la presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con fecha 4-02-22, por medio de la cual solicita al Consejo de la Magistratura que declare la nulidad absoluta e insanable de la convocatoria a elecciones realizada por la FACA, y en consecuencia, suspenda los efectos del acto impugnado. Y la de los Sres. Al convocar a un nuevo encuentro para el día lunes a fin de que las partes se pongan de acuerdo.

El consejo de la magistratura corre con los tiempos para cumplir con el fallo de la Corte que le dio 120 días para cumplir con la nueva conformación cuya fecha límite es el 15 de abril so pena de declarar nulo todo a partir de ese momento. Si no logran los consensos y tampoco hay una nueva ley desde el Congreso corren el riesgo de quedar paralizados. Por delante les espera un gran trabajo.