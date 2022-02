Peronismo bonaerense: fuertes acusaciones del principal opositor a Máximo Kirchner

En un diálogo a agenda abierta con Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, hablamos sobre las elecciones internas del PJ bonaerense, de la carta pública que escribió horas después del portazo de Máximo Kirchner, de la intervención de la Corte Suprema en el conflicto por la conducción del partido, de la situación que se generó luego de que sus compañeros le dieron la espalada para acompañar al “heredero” en la conducción partidaria; del acuerdo con el FMI y del silencio del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Además, evaluó los Gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, dijo sentirse más cómodo con la llegada de intendentes al Gobierno bonaerense y no descarto que la provincia sea gobernada por uno de ellos.

En relación a la dura carta que escribió contra Máximo Kirchner, Fernando Gray dijo que no fue una cuestión personal, fue una cuestión política, y agregó: “Yo reconozco la capacidad de Máximo, su capacidad intelectual, su esfuerzo dentro del Frente de Todos. Ahora estamos en una situación compleja, con lo cual lo que hay que hacer de mínima es dialogar. Reconociendo siempre que quien más se opuso a la incorporación Argentina al Fondo Monetario fue el General Perón y quien mejor negocio la deuda con el Fondo en beneficio de los argentinos fue Néstor Kirchner. Ahora esto exige una responsabilidad extra sobre nosotros; cada una de las conductas y acciones que tomemos quienes tenemos responsabilidades tienen que ser consensuadas con los espacios políticos que representa el Frente de Todos. Por eso yo creo que lo que hizo Máximo fue una decisión personal inconsulta, que impacta indudablemente sobre nuestro partido, sobre nuestro frente y sobre nuestro país”.

En cuanto a su postura sobre la conducción del PJ bonaerense (en un documento presentado en diciembre Gray calificó al hecho de “gravedad institucional”), el intendente de Esteban Echeverría remarcó que recurrió a todas las instancias judiciales y añadió: “Estoy en la Corte Suprema. Hemos sentado un precedente, por unanimidad la Cámara Nacional Electoral me habilitó a ir a la Corte, fundamentado que se trata de un caso de gravedad institucional. Hubo una serie de impericias y torpezas en cuanto a la elección de autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires. No me opongo a que algún compañero o compañera pueda ser presidente del partido en la provincia, no soy el dueño del peronómetro ni juzgo a nadie. Lo que sí digo es que las cosas hay que hacerlas como corresponde, respetando la Carta Orgánica del partido, la Ley Electoral y respetando la Constitución. Desde el '94 los partidos políticos tienen rango constitucional”.

Asimismo, el expresidente del PJ bonaerense, dijo que no se sintió traicionado por quienes le dieron la espalda para apoyar a Máximo Kirchner; remarcó que con la gran mayoría lo une una cuestión de afecto, y agregó: “Entiendo las fundamentaciones que me dieron algunos. Yo pienso distinto, hay una inmensa mayoría invisibilizada que piensa distinto a la conducción. Escucho mucho a la calle, a la gente, a las instituciones, a las entidades de bien público, escucho y veo otra realidad distinta. Creo que tiene que haber diálogo, consensos y respeto a las leyes, a nuestro partido y a otros partidos políticos. Eso fue lo que faltó. Yo no juzgo a nadie, quienes nos juzgan en los ámbitos partidarios son nuestros militantes”.

En cuanto a las internas del 27 de marzo, Fernando Gray afirmó: “Esta elección de autoridades viene a tratar de redimir, a intentar sanear una enorme desprolijidad que realizaron con la presunta elección de autoridades. Hicieron algo que nunca existió en ningún partido político, desdoblaron las elecciones provinciales de las locales. Entonces ahora empezamos a empantanarnos y no cierra nada con nada, los mandatos provinciales tienen una fecha y los locales tienen otra. Eligieron a dedo a las autoridades provinciales y el voto es un derecho básico y universal, ese principio no se cumplió y ahora a las apuradas pretenden hacer las elecciones en los consejos”.

Luego, añadió: “El militante le está pasando factura a la conducción del peronismo de la provincia. El problema es que no los escuchan. No están escuchando lo que pasa en la calle, lo que pasa en los espacios de debate. Solo se escuchan entre ellos y escucharnos entre nosotros no sirve, ese es el gran problema que tenemos en el peronismo en este momento”.

Además, Gray dijo que la reunión partidaria del lunes en La Plata -de la que no participó- fue un encuentro para la foto: “Las reuniones de este tipo tienen que tener un contenido. Lo más importante no se trató en la reunión, que es el pronunciamiento del Partido Justicialista de la provincia a las negociaciones del Gobierno con el FMI; ¿las apoya o no las apoya? Esto es lo mas importante que tiene que decir el principal partido del Frente de Gobierno del principal distrito del país. Segundo tema: Máximo Kirchner, quien se autoproclama presidente del PJ bonaerense, las conductas que tiene las hace a titulo personal o representan al PJ de la provincia de Buenos Aires. Porque si las hace representando al peronismo bonaerense, como peronista ni yo ni muchos nos sentimos representados. Siempre el peronismo acompaño a los presidentes de nuestro mismo espacio, más teniendo en cuenta que al presidente lo propusieron desde el kirchnerismo y lo votamos desde el Frente de Todos y desde el peronismo. Entonces ahora con el principal tema que tiene que resolver como le vamos a pegar un portazo”.

Por otra parte, Fernando Gray evaluó la mitad del mandato de Alberto Fernández. Afirmó que fueron 2 años atípicos donde fue muy difícil mostrar gestión. Por un lado, la pandemia y por el otro lado el tema irresuelto del Fondo. “Es importante dar vuelta la página y mirar para adelante pensando en la post pandemia y por otro lado al tema del Fondo que hay que darle un corte, ya sea para un lado o para el otro. Trabajar en bajar la inflación, generar puestos de trabajo y resolver el tema de las tarifas. El presidente con su equipo tiene que poner todas las energías para resolver estos problemas, armar un plan económico para salir de esta crisis y proyectar un país a largo plazo”.

En cuanto a las quejas de los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, por el destrato del Gobierno de Kicillof para con los jefes comunales, el Gray dijo que siempre tuvo buena relación con el gobernador y su Gabinete, y agregó: ”Debo contar que me sucedió algo atípico. En el mes de noviembre antes de presentar el presupuesto del municipio pido una reunión con el gobernador, para ver los lineamientos del presupuesto de la provincia para trabajar en conjunto con el presupuesto municipal. Todavía no tuve respuesta al pedido de audiencia. Ese es un hecho inédito para nuestra gestión”.

Asimismo, se quejó de que Esteban Echeverria perdió más de 100 millones de pesos por el reparto del CUD (Coeficiente Único de Distribución de fondos coparticipables de la provincia de Buenos Aires a los municipios), y detalló que tiene trabajando a su equipo económico, porque el coeficiente del CUD tiene muchas variantes. ”Este tema se va a tener que aclarar con el Gobierno de la provincia, no voy a permitir una nueva baja del CUD porque voy a defender las cuentas del municipio”.

En cuanto a la evaluación de Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray sostuvo que es lo mismo que pasa con el presidente, no se puede calificar a un Gobierno en estos dos años atípicos. “El 2 de marzo con el discurso en la Asamblea Legislativa comienza la gestión y ahí el gobernador deberá definir los cambios profundos para la provincia en materia de educación, seguridad, salud, infraestructura, obras públicas y justicia”.

Por último, se refirió al anhelo de todos los políticos bonaerenses de que el Sillón de Dardo Rocha sea ocupado por alguien de la provincia, de preferencia un intendente: “Siempre pugno porque los gobernadores y gobernadoras sean de nuestra provincia. Que vivan en la provincia y sientan la provincia. Yo lo he dicho más de una vez, preferentemente que sea un intendente, pero todavía necesitamos darle estos dos años que le restan a Axel para evaluar su gestión. En base a estos dos años vamos a ver como estamos desde el punto de vista electoral para competir por la provincia”.