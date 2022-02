El particular calificativo que José Luis Espert usó contra el kirchnerismo

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert criticó con dureza las negociaciones que llevó adelante el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "no tiene ningún viso de viabilidad". Sus polémicas declaraciones no culminaron allí y llegó a definir al kirchnerismo como "gente que está mal de la cabeza".

"El programa que presentó hace tres semanas (el ministro de Economía, Martín) Guzmán no soluciona ninguno de los problemas que hay en la Argentina: no va a bajar la inflación, la gente va a seguir sin llegar a fin de mes, van a subir las tasas, el dólar oficial va a subir, la Argentina se va a seguir endeudando. Encima, es un programa que no tiene ningún viso de viabilidad", sostuvo el economista.

El libertario señaló que la intención del gobierno es "patear la pelota diez años, correr para 2034 los vencimientos que había hasta 2024". Además comentó que "vamos a pagar intereses por alrededor de 800, 900 millones de dólares por año. Si no tenemos superavit para pagar los intereses, vamos a tener que endeudarnos para poder pagarlos".

Y agregó: "Toda la baja de déficit la esperan hacer con mejora en la administración tributaria, léase la AFIP que se te mete hasta en los calzones o las bombachas. No existe eso de que subas la recaudación sólo con control de la evasión en un país donde la economía hace 10 años que no crece y todo el mundo está tratando de saltarse a la economía en negro".

Asimismo, Espert consideró que el FMI "está lavando la culpa de haberle prestado más allá de lo prudente a la Argentina, aunque fue legal lo que se hizo".

Al cuestionar al Gobierno, el legislador opositor afirmó que "el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina del 83 para acá".

"Es gente que está mal de la cabeza: todo lo que piensan ya está demostrado que no funciona, pero siguen insistiendo con lo mismo, como el tarado de (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti", lanzó.

Acerca de la inflación, remarcó que "se puede bajar sin recurrir a la convertibilidad", aunque aclaró que para lograr ese objetivo "se requiere de otro Gobierno, otra gente, civilizada, que sepa cómo funciona el mundo, que esté conectada con el mundo".

Finalmente, el economista señaló que "debería haber billetes de 5 y 10 mil pesos, pero no en un Gobierno de dementes como este kirchnerista que creen que pueden disimular la inflación con un billete de mil pesos".