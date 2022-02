El Gobierno de Axel Kicillof retoma la paritaria salarial con los gremios docentes

El Gobierno bonaerense, a 13 días del inicio del ciclo lectivo, convocó a los gremios docentes. El encuentro paritario será este viernes a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. Es la segunda reunión del año con los gremios docentes. La anterior se realizó el 31 de enero y allí los funcionarios de la Provincia tomaron nota de los reclamos sindicales.

Desde el Frente de Unidad Docente (nuclea a los sindicatos de la educación de la Provincia de Buenos Aires) están expectantes en cuanto al ofrecimiento del Gobierno bonaerense. El encuentro se da cuando todavía no se cerró la paritaria nacional docente, que es la que pone el piso a la negociación salarial con las provincias y hasta el momento no tiene fecha de convocatoria.

MDZ habló con representantes sindicales de la FEB y del Suteba, los 2 gremios de la educación más importantes de la provincia de Buenos Aires e integrantes del Frente de Unidad Docente.

Mirta Petrocini, presidenta de la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) dijo: “En este contexto inflacionario necesitamos paritarias cortas para no perder contra la inflación, que todos los aumentos vayan al básico para consolidar la estructura salarial, de esta forma los aumentos llegan a los jubilados docentes y no distorsiona la estructura salarial“.

Asimismo, la titular de la FEB sostuvo que tiene que haber una cláusula de revisión que permita actualizar los salarios docentes. Al ser consultada por MDZ si estaban pidiendo una cláusula gatillo para actualizar salarios con inflación, Petrocini remarcó: ”Va más allá de una clausula gatillo. Es una cláusula de revisión, es revisar para actualizar. No solamente cuidamos la no pérdida del poder adquisitivo, no queremos empatar con la inflación, queremos que pase lo del año pasado que le ganamos por casi 4 puntos a la inflación. La inflación anual fue del 50,9 % y nosotros cerramos el año con una suba salarial del 54%”.

En tanto, Mirta Petrocini afirmó: “Lo que queremos los docentes, un reclamo que venimos haciendo a todos los gobiernos, es superar estas instancias que se repiten todos los años. De no estar a horas del inicio del ciclo lectivo con esta incertidumbre”.

Por su parte María Laura Torres, secretaria general adjunta del Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) planteo, básicamente, los mismos lineamientos que la titular de la FEB.

Dijo que la expectativa que tienen es que el Gobierno haya tomado los temas que planteamos en el primer encuentro paritario del 31 de enero, añadió: “Vamos a volver a insistir en los ejes de mantener la diferencia salarial con respecto a la inflación. Que es lo que logramos con la reapertura paritaria de diciembre donde conseguimos el último aumento que cobramos en enero llegando a un 54% promedio en el 2021”.

La secretaria general adjunta del Suteba agregó: “Para nosotros es importante que sea una paritaria corta con monitoreos, como el año pasado, con aumentos bimestrales y reapertura paritaria a mitad de año. Esto es lo que vamos a plantear mañana”.

Asimismo, Torres se mostró optimista de llegar a un acuerdo a 13 días del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, tiró una piedra para el Gobierno de María Eugenia Vidal y dijo: “Con este Gobierno hay diálogo y diálogo en la mesa donde debe ser que es en la mesa paritaria. Cuando hay decisión política siempre se puede llegar a un buen consenso, el año pasado y el anteaño lo logramos porque el aumento estaba en línea con lo que nosotros planteábamos desde el Frente de Unidad Docente. Creo que estamos en buen camino, que la paritaria esta encaminada. Pero hay un detalle no menor que tiene que ver con la paritaria nacional, parte de nuestro salario impacta con la paritaria nacional; y el otro tema es el tiempo necesitamos más de 24 horas para contestar la propuesta porque necesitamos llevar a las escuelas las propuestas para ser debatidas, estamos en la cuenta regresiva y todavía no fue convocada la paritaria nacional”.

Por otra parte, la segunda de Roberto Baradel se refirió a los protocolos sanitarios que se van a implementar este año en las escuelas bonaerenses y destacó que desde el Frente de Unidad Docentes están a la expectativa de una reunión que van a tener con el director general de Escuelas, Alberto Sileoni, y el ministro de Salud, Nicolas Kreplak, para saber no sólo saber cuáles son los protocolos, porque estamos en un nuevo escenario, sino para tener información de cómo está la situación de la vacunación en niños/as y adolescentes.

En cuanto a la vacunación de los docentes, afirmó: “Sabemos que la campaña de vacunación a nuestros compañeros viene súper bien, porque ya tenemos la tercera dosis libre. El operativo de vacunación en las escuelas esta siendo sumamente importante”.