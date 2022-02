ATE rechazó la propuesta salarial y dijo que el bono es un ítem aula encubierto

En el primer día de las paritarias, ATE rechazó la propuesta del Gobierno de Rodolfo Suarez de dar un aumento del 40% y un bono de 115 mil pesos anual. El sindicato pidió una suba salarial mayor, el blanqueo del bono y acusó al Ejecutivo de querer atarlo al presentismo. “Es un ítem aula encubierto”, dijo Roberto Macho, el titular del gremio, al terminar la reunión. Desde el SUTE, que parita por la tarde, dijeron a MDZ que la propuesta se evaluará en plenario y no anticiparon ninguna postura.

La apertura de las paritarias fue hoy a las 9 y el primer sindicato en escuchar la oferta fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que se sentó en la mesa de negociación en representación del personal de Administración Central y Salud. El Gobierno propuso un aumento del 40% (en 6 tramos) que con el bono del 115 mil pesos anual (en 12 tramos) se va a 46% promedio.

Inmediatamente después del encuentro paritario, ATE comunicó la negativa a aceptar la oferta oficial: “Hubo una oferta salarial por parte del Gobierno que fue del 40% en cuotas con bonos en negro que llegan hasta los 12 mil pesos en el mes de diciembre. Algo totalmente insuficiente, fuera de lo que se había solicitado. Fuera de la realidad. Desde ATE hemos pedido un aumento salarial superior al 55%, la eliminación de los bonos, todo debe estar en blanco; los pases a planta y las cláusulas de revisión. Tenemos que tener dos cláusulas de revisión. Vos no podés cerrar un acuerdo salarial sin eso, porque no sabés a dónde se va a disparar la inflación. También hemos solicitado el retroactivo. No nos podemos quedar enero y febrero sin tener un aumento salarial La inflación de enero y febrero es del 4%“, explicó Macho.

El bono en negro es el tema que mayor polémica despierta, como anticipó MDZ. En primer lugar porque es dinero que va directo al bolsillo que algunos sindicatos estarían dispuestos a aceptar por el retraso de los salarios respecto de la inflación. Pero por otro lado, Macho aseguró que la propuesta del Gobierno apuntó a atar el desembolso de las 12 cuotas del bono al presentismo. “La plata tiene que ser en blanco, la lamentablemente el que el tono de bono lo ha plantado el Gobierno atado al presentismo. Es como un ítem aula cosa que no vamos a permitir”, lanzó el secretario general.

En ese contexto, Macho dio un mensaje a otros sindicatos que van a paritar desde esta tarde y con quienes mantiene un tibio diálogo. “Estoy pensando fuertemente que la oferta que estos sindicatos que algunos van a querer agarrar esto (por el bono) , sean docentes, no docentes, kirchneristas, de izquierda… Les pido que sean las bases quienes decidan”, terminó.

Además, el sindicalista anunció que el próximo martes habrá una comisión técnica que evaluará el incremento propuesto por el Gobierno y que hará correcciones que contemplen los pedidos que las asambleas convocadas por el sindicato hicieron. Luego de esa instancia, se fijará una nueva reunión paritaria para continuar con la negociación con el Gobierno.