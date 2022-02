El contundente mensaje que le bajó Máximo Kirchner al PJ bonaerense

En el encuentro del lunes realizado en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de La Plata, Máximo Kirchner fijó los lineamientos para las elecciones partidarias del PJ bonaerense y dio las explicaciones de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados oficialistas.

En diálogo con MDZ Juan Carlos “El Chinchu” Gasparini, Intendente de Roque Pérez y consejero del PJ por la Séptima Sección Electoral, dijo que Máximo Kirchner dio sus fundamentos de por uée renunció a la presidencia del bloque y no a la banca y agregó: “Nos explicó que había cosas en las que no estaba de acuerdo y que era mejor plantear las cosas antes y no tener que plantearlas después. Dijo que va a dar todo el apoyo que pueda al Gobierno, pero marcando todas las diferencias que tenga”.

En cuanto al llamado de unidad partidaria, de cara al cierre de listas del 17 de febrero, Gasparini afirmó: “Yo fui uno de los oradores y también pedí que donde se pueda hay que hacer lista de unidad y no romper por romper”. “Creo que va a ver lista de unidad en la mayoría de los distritos. Hay libertad para que quien quiera competir compita, aunque políticamente sabemos que el Gobierno está complicado y tenemos que sacar este país adelante, es mucha la gente que necesita del peronismo”, agregó.

El intendente de Roque Pérez remarcó que ninguno de los participantes del encuentro cuestionó la conducción de Máximo Kirchner y agregó:” Estaban los referentes máximos del peronismo de la provincia, casi todos los intendentes, ministros y legisladores, que le brindaron el apoyo por unanimidad total”.

Asimismo, reconoció que fue una reunión corta pero constructiva. Gasparini sostuvo que hubo algunos cuestionamientos que fueron escuchados y que hay cosas para hacer y cambiar dentro del partido, “nos vamos a reunir más seguido, como mínimo dos veces por mes”. Y remarcó: “Hoy se puede debatir y discutir las políticas partidarias”.

Lo cierto es que el encuentro del lunes en La Plata fue la foto de unidad que necesitaba el peronismo de cara a los dos años que restan de mandato, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, luego del portazo que pegara el “Heredero” tras el anuncio del presidente al acuerdo con el FMI.

A pesar de las diferencias que evidentemente existen y que lo llevaron a dar un paso al costado en la conducción del bloque de diputados, Gasparini sostuvo que Máximo Kirchner le dijo a los consejeros y consejeras que apoyen al Gobierno porque los años que restan de mandato van a ser muy duros y exhortó a los consejeros a armar listas de unidad donde se pueda.