Alberto Fernández dijo cuándo vio a Lázaro Báez "por primera y única vez"

El presidente Alberto Fernández concluyó este mediodía su declaración como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que había comenzado a las 9:45.

Allí fue consultado por el empresario Lázaro Báez, quien habría sido favorecido con el redireccionamiento de las obras en la provincia sureña. Ante la pregunta puntual de si sabía a qué se dedicaba Báez, el presidente aseguró que "no sabía a qué se dedicaba porque nunca tuve trato".

En ese sentido, explicó que una sola vez tuvo contacto y diálogo con el empresario acusado, y que el mismo fue en Calafate: "Me saludó y le dije cómo le va, mucho gusto".

Además, le consultaron por la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, y las adjudicaciones de las obras que recibió en el período mencionado. "No conozco la empresa, ni sabía sobre las adjudicaciones porque no es tarea del jefe de Gabinete", expresó Fernández.

Sobre los supuestos negocios que realizaron Néstor y Cristina Kirchner con Báez, el jefe de Estado fue tajante: "No, no lo conozco no se que hace de su vida Lázaro Báez".