OSEP y Damsu: con la queja de los afiliados por las prestaciones y los aumentos, el tema se cuela en las paritarias

Aunque son diferentes, la situación de OSEP y Damsu se parecen y no solo porque son obras sociales dependientes de organismos públicos y afiliación obligatoria. Sus respectivos afiliados se quejan porque mes a mes las prestaciones disminuyen y los coseguros aumentan. La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) será parte de los reclamos que los gremios llevarán a las paritarias que arrancan este jueves 17. Damsu, que es un departamento asistencial que depende principalmente del salario de profesores y no docentes universitarios, ya se coló en la agenda del año electoral que transita la UNCuyo.

Suspensión de prestaciones y afectación en la atención es la queja recurrente entre afiliados de ambas reparticiones. En el caso de OSEP, los sindicatos que nuclean a todo el personal del Estado vienen hace años pidiendo ser incorporados como parte del directorio. Sin embargo, el titular de ATE, Roberto Macho, en diálogo con MDZ fue más allá. “Es obsoleto pedir ser parte del directorio, nosotros vamos a solicitar en paritaria o que cambie todo el directorio o que los afiliados tengamos la chance de elegir una obra social, que deje de ser un sistema solidario. Ya no queremos sólo ser parte del directorio porque una persona no va a cambiar las cosas, ni vamos a querer ser cómplices de las deudas que se arrastran desde hace muchos años”, lanzó como anticipo de lo que solicitará el jueves próximo cuando se siente en la mesa paritaria con el Gobierno. “Las cuotas que pagan los afiliados no tienen correlato con el servicio que reciben por parte de OSEP”, completó.

Por otro lado, desde otros sindicatos como SUTE (que representa a docentes y celadoras) y otros nucleados en la Central de Trabajadores Argentina (CTA) brindarán una conferencia de prensa mañana martes donde mostrarán números de la situación de la obra social, en la previa de la paritaria. En ese sentido, desde la oposición legislativa se han presentado varios pedidos de informe.

El senador provincial Samuel Barcudi, del Frente de Todos, expresó a MDZ que: “En el interior de la provincia la situación de las prestaciones de OSEP es peor que en el Gran Mendoza. No hay nadie a quién reclamar mientras cada vez hay más falta de cobertura. Una señora tuvo que ser trasladada en un motorhome a ciudad de Mendoza desde General Alvear porque hacía más de 10 días que necesitaba atención. Y así con todo. Se cae una prestación, otra, es así todo el tiempo”.

No sólo por la baja en las prestaciones se asemejan OSEP y Damsu. Desde mediados de agosto del 2021, el presidente del Directorio del departamento asistencial médico es Sergio Javier Vergara, quien llegó al cargo con el aval del rector Daniel Pizzi. Antes de llegar a ese puesto, el radicalismo también confió en él para estar al frente de OSEP. En enero de 2016, con marcados cuestionamientos a la gestión peronista por haber recibido “una deuda millonaria”, el por entonces gobernador Alfredo Cornejo lo nombró presidente del Directorio.

Damsu es un departamento asistencial, no una obra social. La planta de personal de la UNCuyo la financia a través de descuentos que les hacen de sus salarios y también aporta a PAMI, entonces cuando quienes la integran se jubilan, pierden Damsu y siguen con PAMI. “El 31 de marzo vamos a ver el balance ordinario y vamos a poder dar un panorama”, advirtió la titular del gremio de docentes de la UNCuyo, Francisca Staiti.

En esa línea, explicó la situación del Damsu que al estar atado a la evolución de los salarios docentes, tiene condicionado el financiamiento. “Como el 70% de la planta de más 5.000 docentes de la UNCuyo tiene una dedicación semi o simple, y los aumentos salariales vienen muy desfasados respecto de las subas de los insumos y prestaciones médicas, esto genera que se desfinancie Damsu”, explicó.

Es decir, a los profesores les descuentan del sueldo un porcentaje, si el salario no es alto, lo que se le retiene, tampoco. Mientras tanto, producto de la inflación, los remedios e insumos de medicina han aumentado de forma acuciante. “La política de la UNCuyo es que cuando un profesor de máxima dedicación (que son el 30% del total) se jubila, se incorporan 3 o 4 profes con dedicación semi o simple. Si estos profes tienen familia, son más personas que requieren de la cobertura y la situación se agrava”, aseguró.

Por otro lado, la Nación prohíbe financiar a obras sociales universitarias .“No pueden dar refuerzos presupuestarios, no está permitido desde el ámbito nacional como puede hacer acá el Gobierno provincial con OSEP”, dijo Staiti. “Hay algunas prestaciones que funcionan muy bien y otras que se han caído de acuerdo a lo que nos señalan nuestros afilados”, sumó.

En junio son las elecciones para el rectorado de la UNCuyo y el tema del funcionamiento del Damsu ya suena como uno de los asuntos de la campaña electoral que comienza oficialmente en abril.

Testimonios de afiliadas

Martina es afiliada de Damsu y en ese sentido contó que “durante la pandemia fue problemática nuestra situación porque mi mamá hace uso mensual de su medicación que es de largo tratamiento que tendría que tener una cobertura del 70% pero no lo es. Hay una medicación que le cubren sólo 35% y se trata de un remedio que cuesta 15 mil pesos. Además de la cuota hay que estar abonando demás. Sin embargo en las intervenciones e internaciones hospitalarias han sido muy buenas”, advirtió.

Raquel es afiliada de OSEP, es jubilada y sostiene que tiene problemas con los descuentos de los remedios. “Tenemos pocos descuentos cuando adquirimos remedios, a diferencia del PAMI que tienen más beneficios en ese tema. En realidad nos descuentan mucho para aportar a la OSEP y contamos con muy pocos beneficios”, lanzó. Mariana es trabajadora estatal y también tiene cuestionamientos . “No entendemos cómo no colapsa el Hospital del Carmen ya que se han caído los convenios con clínicas privadas”, agregó.