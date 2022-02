Carolina Losada rompió el silencio tras las críticas recibidas y cargó contra el kirchnerismo

Carolina Losada, flamante senadora nacional de Juntos por el Cambio en representación de Santa Fe se refirió a la foto que se viralizó en redes sociales, en la que se la puede ver usando un vestido escotado al lado del padre Ignacio durante un evento social. La legisladora cuestionó el haber sido criticada y mencionó que "existe una doble vara en los colectivos de mujeres" que defienden este tipo de ataques. "Ninguno me acompaña porque no soy kirchnerista", subrayó.

“Fui a un evento social, a la inauguración de un sanatorio en Funes. Llegué, saludé a un montón de gente. Era de noche, tenía un top escotado con un pantalón negro. El top era escotado pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición, como siempre. Él tiene una manera de bendecir que es que te agarra la cabeza, te dice palabras, y al agacharme se me corrió todo. Termina la bendición, hable dos palabras más y un medio de comunicación de Funes y me dicen que hay foto con el padre Ignacio. Me corro me pongo de espaldas a la pared, sacan varias fotos y fue eso", dijo a FM Milenium.

“Estuve cerrándomelo constantemente y bastante pendiente del tema, como nos pasó a cualquier mujer en cualquier lugar. Si un hombre sale del baño y tiene el cierre bajo, también le puede pasar y no significa nada y no creo que nadie esté una semana hablando del tema”, añadió.

Carolina Losada asumió como senadora tras ser electa en las elecciones legislativas de 2021.

Asimismo, Losada habló de la viralización de la foto y de las críticas recibidas. Allí, señaló: "No tengo ni idea de dónde y no pierdo mi energía en esto. No estoy segura de quién puede ser, lo que estoy segura es que hay muchos problemas graves como para hablar de esto, pero evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí. El que no llega a fin de mes le importa poco si a una senadora se le corrió el escote”.

En tanto, disparó contra los colectivos de mujeres: “Ninguno salió a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro, por ser mujer. Hay un colectivo que está defendiendo a Ofelia Fernández porque la atacan por su cuerpo, a mí no, hay una doble vara. A mí también me atacan por mi cuerpo, por mi vestimenta de si tenía derecho o no estar vestida de tal manera. Hay una contradicción en los colectivos”.

Y cerró: “Estos colectivos de mujeres que decían ‘no al piropo’, como que el piropo es una forma de acoso, en mi caso dicen, ‘qué le molesta que le digan piropos’, hay una doble vara. ¿En qué quedamos? Lo que molesta, más allá de la doble vara, es que ninguno de los colectivos me acompaña porque no soy kirchnerista. Ninguna de ellas me apoyó y a vos te dijeron ‘qué le molesta si le están diciendo qué es linda’. Es una contradicción constante”.