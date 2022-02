Las conclusiones del Foro de intendentes PRO en Mar del Plata

El primer conclave del año de los jefes comunales amarillos de la provincia de Buenos Aires, contó con 17 intendentes y la participaron de los dirigentes de "La Territorial", más conocidos como los “Sin Tierra". En el encuentro, los intendentes se manifestaron a favor del acuerdo con el FMI y le exigieron a Axel Kicillof que los municipios opositores no sean la variable de ajuste. Hablaron también sobre la deuda que mantiene el gobierno bonaerense con los municipios administrados por Juntos por el Cambio.

El reparto de los fondos coparticipables, la estrategia para lo que resta de mandato y la necesidad de ampliar el frente de cara al 2023 fueron otros de los temas que se dialogaron. Es que, la idea de la oposición es poder quitarle la posibilidad de reelección al actual gobernador y que la provincia la comande uno de los intendentes.

Dos de los participantes del encuentro, el intendente de La Plata, Julio Garro, y uno de los referentes de los "Sin Tierra", el ex intendente de Quilmes y actual diputado provincial, Martiniano Molina, hablaron acerca de lo que ocurrió en el cónclave.

Garro dijo que se trató de un encuentro positivo donde jefes comunales y dirigentes hicieron un balance de gestión marcado por los dos años de la pandemia y la crisis económica. Analizaron las elecciones de medio término, hablaron del largo camino al 2023 y ratificaron su apoyo a un acuerdo con el FMI.

El intendente platense afirmó que la gran preocupación es la economía y el camino que seguirá Argentina. En este sentido, indicó:

"Es por eso que ratificamos el apoyo a un acuerdo con el Fondo Monetario para no caer en default. Pero necesitamos más información sobre el alcance del acuerdo”.

Además sostuvo: ”No queremos que el hilo se corte por lo más delgado y terminen recortando fondos discrecionalmente a las intendencias opositoras. Porque detrás de cada uno de los intendentes, sin importar los nombres y el color político, están los ciudadanos de la provincia que no llegan a fin de mes, no consiguen trabajo y son víctimas de la inseguridad y el narcotráfico. Eso que contamos los intendentes lo sabemos porque estamos en el primer mostrador y hablamos con la gente”.

Asimismo, el jefe comunal platense se refirió sobre las preocupaciones de los intendentes opositores porque el gobierno de Kicillof no gira los fondos correspondientes a los municipios gobernados por otro color político. Sobre este tema dijo que “hay muchos intendentes que están preocupados porque no llega el dinero del Fondo de Infraestructura Municipal que la provincia se había comprometido a pagar. Las deudas generada por el gobierno bonaerense la están afrontando los municipios con fondos propios porque la provincia no paga. No puede haber bonaerenses de primera o de segunda según lo que hayan votado en las elecciones del 2019".

Además, agregó: ”Lejos de confrontar o de pelear tenemos que ver con el gobierno de la provincia cómo se van a acomodar esas deudas pendientes para poder planificar a futuro. Pensando en el nuevo presupuesto que aprobó en diciembre la Legislatura, con un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal y con un fondo de seguridad que se necesita de forma urgente. Es muy difícil planificar y gestionar en un país con tanta inestabilidad económica y más aún cuando. por una decisión política, te ponen de un lado o del otro”.

Julio Garro ratificó la unidad de Juntos por el Cambio y dijo que hay coherencia en la conducción de la mayor alianza opositora: ”Juntos por el Cambio tiene un valor muy grande que es la unidad y eso quedó demostrado en los concejos deliberantes, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación. Esa unidad es parte de la coherencia de Juntos por el Cambio, nos representa y hace que tanto el votante como la sociedad vean esa unidad; la cual se mantiene a pesar de haber perdido las elecciones del 2019 y se sientan identificados”.

Por otra parte, el intendente reconoció que dentro del espacio hay muchos referentes que coquetean con la idea de ser gobernadores de la provincia y dejó en claro cuál es su postura sobre el tema, dijo: “En lo personal, a mi me da vergüenza. Me da dolor hablar de candidaturas. A mí me parece que hoy la prioridad son los terribles problemas que tenemos como sociedad, como país. No tenemos rumbo, no hay un plan. Me parece que esto es muy grave y hablar de candidaturas cuando todavía faltan dos años es sumamente irresponsable. Lo que sí creo es que el próximo gobernador debería ser un intendente. Porque para los intendentes no es lo mismo hablar con alguien que nunca ocupó ese cargo, a hablar que con alguien que estuvo al frente de un municipio y entiende los problemas que tenemos a diario. El claro ejemplo es lo que pasó en la primera mitad del gobierno de Kicillof, a los intendentes se nos hacía muy difícil hablar con funcionarios que no nos atendían, no contestaban los mensajes y, cuando lograbas, hablar no había respuestas porque no entendían la realidad de los municipios. Ahora eso cambió porque podemos hablar con quienes fueron intendentes y conocen los problemas diarios de los municipios”.

Por otra parte, comentó sobre la corriente interna del PRO “Hacemos”, de la cual es fundador junto con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Sobre sus planes dijo: “Hacemos nace dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros estamos en el PRO y lo que entendimos es que tenemos que ser mucho más amplios para poder crecer más en la provincia de Buenos Aires para así lograr una diferencia de 5 a 6 puntos, que son sin duda los puntos que determinen al nuevo presidente y al nuevo gobernador. En ese crecimiento y en esa ampliación, tienen que estar todos los que hoy no están. Se trata de eso, de crecer aportando dirigentes y gente que se quiera sumar, para que Juntos por el Cambio sea mucho más grande y poder ganar la elección del 2023”.

Por último, Julio Garro explicó por qué Jorge Macri no fue parte de este foro de intendentes. “Jorge no vino porque actualmente hay otra intendenta. Jorge no es más intendente de Vicente López esto no fue una reunión del partido, es una reunión de intendentes, de gestión. Por lo cual estaba Soledad Martínez la intendenta de Vicente López”, señaló.

Por su parte, el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina agradeció la invitación de los integrantes de "La Territorial" (los "Sin Tierra") al foro de intendentes y afirmó: "La idea de los intendentes era ampliar el foro a los territoriales, les llamamos territoriales a los dirigentes que tienen trabajo territorial en sus distritos, muchos de ellos son diputados, concejales o dirigentes que estamos trabajando con el objetivo de ser intendentes y retornar al poder en el 2023".

Asimismo, Molina dijo que no se habló puntualmente de ninguna candidatura a gobernador para el próximo año y agregó: "Lógicamente el candidato a gobernador va a surgir de uno de todos los dirigentes. En mi caso particular trabajé fuerte con Diego Santilli y es uno de los que está muy bien posicionado de cara al 23; pero hay un montón que tienen intenciones, que tienen ganas y lo van a ir demostrando con el correr del tiempo. Después elegirá la gente. Por suerte, nuestro espacio tiene muchos candidatos potenciales y va a ser el ciudadano quien elija en las PASO el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio".

El diputado bonaerense hizo un repaso de los temas que se trataron en el Foro de intendentes PRO, enunció que primero se hizo un repaso de la situación macroeconómica de la Argentina, se habló también de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la economía, y agregó: " La temática central fue el acuerdo con el FMI, donde el gobierno no aporta demasiada información sobre el acuerdo. Más allá de las preocupaciones que nos generan a los argentinos por cómo nos gobiernan, este gobierno se caracteriza por la falta de información y de transparencia. Es una información que debe ser abierta a la ciudadanía, para que se sepa en qué se van y en qué se gastan nuestros recursos".

Agregó también: "Se charló de la realidad política, de lo que está pasando en cada uno de los municipios y de la necesidad de seguir trabajando con todos los integrantes de Juntos por el Cambio, para que la propuesta sea cada vez más amplia. Sumando a otros sectores con el objetivo de volver a ser gobierno en el 23 para cambiar esta realidad tan dura que nos toca vivir a todos los Argentinos".