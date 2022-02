José Luis Espert justificó por qué votará en contra del acuerdo con el FMI

El diputado nacional por Libertad Avanza, José Luis Espert, fue entrevistado en Uno Nunca Sabe donde justificó por qué le dirá "no" al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que, en las condiciones actuales, "estamos discutiendo si defaulteamos hoy o en 5 meses".

José Luis Espert dijo que está mal planteado el debate sobre si se aprueba o no el acuerdo con el Fondo. "No sabemos nada, sólo una baja de déficit programada del 2022 al 2026 y que el 26 será cero. Lo único que tenemos es una conferencia de prensa de 45 minutos del ministro de Economía, tanto los diputados y senadores como la sociedad entera", se quejó.

Para el legislador, "un acuerdo con el FMI es muy complejo. Son 10 trimestres donde hay etapas que cumplir para que el Fondo vaya refinanciando los vencimientos, sino se cumplen, no los refinancia. Acá no se discute qué vamos a aprobar, sino si lo vamos a hacer o no. Me parece un mamarracho. Muestren el acuerdo, porque van casi 15 días sin un sólo número, que es complejísimo".

En aquel sentido, José Luis Espert dijo que "mañana llevaremos 2 semanas de demora. Pero aún estamos a tiempo para ver qué están negociando y qué están pensando hacer con esa negociación".

Y continuó: "Lo único que ha trascendido es un recorte a los subsidios de energía. Nos están tomando por tontos. Yo soy el primero que dice que la gente tiene que pagar por los servicios lo que realmente valen. Pero que nos hagan creer que los problemas económicos de Argentina son los subsidios es una vergüenza, porque este país subsidia hace como mucho 20 años y los problemas económicos comenzaron hace 70".

Espert entiende que es gravísimo para Argentina no acordar con el Fondo antes del 25 de marzo, cuando hay grandes vencimientos, así como también es gravísimo firmar un acuerdo "que se cae en el tercer trimestre. Todo es grave". Por eso, insistió, "estamos discutiendo mal: debemos discutir qué acuerdo Argentina necesita para no entrar en default en marzo o a fin de año".

De lo contrario, "si aprobamos este mamarracho, estamos debatiendo si defaulteados hoy o en 5 meses". Para finalizar dijo que prueba de esto que argumenta es que "el anuncio que hizo el Gobierno sobre el acuerdo ya a 15 días se licuó -en relación a los mercados-, porque es un mamarracho".