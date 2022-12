Heladas tardías: picante cruce entre el massismo y el cornejismo

El jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial, Martín Kerchner, cuestionó al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al asegurar que "el Gobierno nacional no cumplió nada para Mendoza" en lo que respecta a la ayuda a los productores tras las consecuencias por las heladas tardías. Esto generó que funcionarios del massismo salieran a contestar.

Acá podés ver, @MartinKerchner, el tweet en el que @JuanjoBahillo anunció los $2500 millones que desde @AgriculturaAR destinamos para acompañar a las provincias que sufrieron heladas tardías.https://t.co/01XSH9Yy9b

uD83DuDC47uD83CuDFFD — Juan Manuel Fernández Arocena (@jmfernandeza) December 8, 2022

"Todas las promesas que Sergio Massa hizo en nuestra provincia a los productores afectados por las heladas y no cumplió", aseguró Kerchner al exponer una imagen comparativa.

Ante esto, Juan Manuel Fernández Arocena, jefe de Gabinete de Asesores en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, organismo bajo el ala de Massa, salió a responder: "Acá podés ver, @MartinKerchner, el tweet en el que @JuanjoBahillo anunció los $2500 millones que desde @AgriculturaAR destinamos para acompañar a las provincias que sufrieron heladas tardías".

El posteo fue compartido por Gabriela Lizana, la mendocina oriunda de Rivadavia que dirige el Bice Fideicomisos SA y que forma parte del equipo de Massa en la Secretaría de Desarrollo Productivo.

El reclamo de Mendoza

Días después de que productores de Mendoza se vieran afectados por heladas tardías con serias consecuencias, el ministro de Economía Sergio Massa llegó a la provincia y anunció un paquete de medidas para auxiliar al sector productivo. Eso ocurrió el 7 de noviembre pero a pesar de que ha pasado un mes las medidas aún no se han instrumentado. Por ese motivo, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, viajó este último martes a Buenos Aires a reclamar precisiones y elevó un reproche al secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo.

“En más de una oportunidad, quienes nos recibieron señalaron que no contaban con fondos suficientes para hacer frente a los anuncios que hizo el ministro Massa en Mendoza. Ante esta situación, yo les consulté cuál fue el objetivo de hacer lo que se hizo el pasado 7 de noviembre si sabían que no iban a contar con ese dinero, y no supieron dar una respuesta”, aseveró el funcionario mendocino.

“Según lo que comentaron, esos $300 millones serían para prestar hasta $900 mil por productor. Ante esta confirmación, solicité que evaluaran las cuentas que estaban haciendo, dado que, si tenemos en cuenta los más de 8.200 productores que se han visto afectados por las últimas contingencias, y que efectivamente han realizado la correspondiente denuncia, estarían en condiciones de poner a disposición esta herramienta a poco más de 330 productores del total. Para el tamaño de la economía mendocina, es un monto insignificante”, esgrimió Vaquié. Los 300 millones llegarán a la provincia mediante la firma de un convenio y será Mendoza la encargada de otorgar los préstamos.