Se retrasan los anuncios de Massa y Vaquié viajó a Buenos Aires para reclamar

Días después de que productores de Mendoza se vieran afectados por heladas tardías con serias consecuencias, el ministro de Economía Sergio Massa llegó a la provincia y anunció un paquete de medidas para auxiliar al sector productivo. Eso ocurrió el 7 de noviembre pero a pesar de que ha pasado un mes las medidas aún no se han instrumentado. Por ese motivo, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, viajó a Buenos Aires a reclamar precisiones y elevó un reproche al secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo.

“En más de una oportunidad, quienes nos recibieron señalaron que no contaban con fondos suficientes para hacer frente a los anuncios que hizo el ministro Massa en Mendoza. Ante esta situación, yo les consulté cuál fue el objetivo de hacer lo que se hizo el pasado 7 de noviembre si sabían que no iban a contar con ese dinero, y no supieron dar una respuesta”, aseveró el funcionario mendocino.

Una de las promesas que trajo Massa a Mendoza fue la creación de líneas de créditos flexibles destinadas a los 8.200 productores afectados. Sobre los créditos a tasa cero a 18 meses, en la Casa Rosada explicaron que cuentan con una partida de $1.000 millones para todo el país, de los cuales llegarían unos $300 millones a Mendoza.

“Según lo que comentaron, esos $300 millones serían para prestar hasta $900 mil por productor. Ante esta confirmación, solicité que evaluaran las cuentas que estaban haciendo, dado que, si tenemos en cuenta los más de 8.200 productores que se han visto afectados por las últimas contingencias, y que efectivamente han realizado la correspondiente denuncia, estarían en condiciones de poner a disposición esta herramienta a poco más de 330 productores del total. Para el tamaño de la economía mendocina, es un monto insignificante”, esgrimió Vaquié. Los 300 millones llegarán a la provincia mediante la firma de un convenio y será Mendoza la encargada de otorgar los préstamos.

En el marco de su visita, Massa hizo referencia a otra línea de crédito para productores afectados por las heladas. Según había adelantado oportunamente el funcionario nacional, contaría con 54 meses de plazo para su devolución a tasa fija de 48% anual y con 18 meses de gracia. “Sobre esta línea, adelantaron que serán $1.500 millones que se otorgarán al sector a través del Banco Nación o el BICE. Aún no están aprobados y están a la espera de la resolución en estos días para que estén operativos”.

Respuestas similares obtuvo del resto de los anuncios que trajo Massa aquel 7 de noviembre como subsidios a la tarifa eléctrica, dólar diferencial, fondos para la provincia y la implementación del programa REPRO. “Ante situaciones de emergencia o desastre agropecuario, la ley establece beneficios para los productores afectados. Ante mi consulta sobre si desde Nación tenían planeado algo, nos comentaron que por ahora no se iba a hacer nada, dando por terminado el tema ahí”, expresó Vaquié en referencia al costo de la energía.

“Sobre el dólar diferencial, dijeron que están trabajando en una baja de las retenciones de las exportaciones de las económicas regionales en casos como el vino, por ejemplo, y esperan anunciarlo este año. Los fondos que se utilizarían para implementar esta medida serían los que ingresarán con el dólar soja 2”.

Sobre los REPRO (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo), para los trabajadores en blanco que se desempeñen en las fincas, aún no hay nada definido. Desde Nación adelantaron que se pondrán en contacto desde el Ministerio de Trabajo con el titular de la cartera económica local para avanzar en este sentido.

Vaquié hizo referencia a los $1.500 millones anunciados para la Provincia. “Ahora nos comentaron que de los $1.500 millones (se habían solicitado $4.000 millones) solo llegarán $500 millones. De ese total, 200 serán para la Provincia, y los restantes 300, distribuidos en los municipios. El número es insignificante si tenemos más de 80 mil hectáreas con daños. Si hacemos cuentas rápidas, estaríamos hablando de poco más de $6 mil por hectárea dañada, lo cual es muy poco. Si a esto le sumamos que, con el dinero que se les daría a los municipios, podrían darse casos donde el beneficiario cobre dos veces y otros que se queden sin cobrar. Les aconsejé que si estos $500 millones se amplían para el año que viene, que lo anuncien”.

Las últimas contingencias climáticas (heladas) dejaron como resultado unas 8.200 denuncias por daños en cultivos a través de la Dirección de Contingencias Climáticas. Según las primeras estimaciones, serían más de 80 mil las hectáreas con afectación diversa. De este total, 54 mil corresponden a cultivos de vid, 23 mil a frutales y unas 2.500 hectáreas a cultivos hortícolas. Según el daño promedio denunciado, implicaría una merma en la producción de 51% para la vitivinicultura y de 69% para el sector vinculado a la producción de frutales.