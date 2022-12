Confirman cuándo comenzará a circular oficialmente el tren de pasajeros entre Mendoza y Buenos Aires

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, viajó este miércoles a Mendoza para participar en un acto referido a la vuelta del tren de pasajeros que conecta Buenos Aires y la provincia. Se trató de una jornada de prueba de vía entre las estaciones General San Martín y Palmira, luego de que meses atrás comenzaran los primeros trabajos de reacondicionamiento de vía. El titular de la empresa ferroviaria insistió en que el servicio estará disponible en marzo de 2023. Las formaciones unirán Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Gutiérrez, Maipú, para poder establecer conexión con el metrotranvía urbano al microcentro mendocino.

"Esto tiene que ver con un Estado presente y con un compromiso que hemos asumido desde el Gobierno nacional y los vecinos de Mendoza que vienen trabajando constantemente para que esta prueba de vía sea una realidad de un servicio ferroviario nuevamente a Mendoza", dijo Marinucci ante la prensa que subió a bordo de la formación y realizó un viaje de prueba en el Este provincial.

"Lo que planteé hace un tiempo cuando empezamos la inspección para evaluar las condiciones de la vía, Hoy tenemos ese informe y estamos avanzando en ese proceso licitatorio para intervenir en lo que tiene que ver en los mantenimientos más pesados en distintos tramos en la traza entre Justo Daract y Mendoza. Pero nos hemos comprometido que para el mes de marzo vamos a poder tener un servicio ferroviario semanal que una a Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, San Luis y Mendoza, a pesar de que muchos descreían de ese proyecto que presentamos", comentó el funcionario.

Un tren volvió a circular por Mendoza después de 33 añosuD83DuDE89uD83DuDE4C



En tanto, hizo referencia a la presencia de intendentes del Este provincial, entre ellos, Flor Destéfanis, de Santa Rosa; Fernando Ubieta, de La Paz; Héctor Ruíz, de Junín y Raúl Rufeil, de San Martín. "Acá tenemos expresiones de representante de pueblos de distinta pertenencia partidaria y esto muestra que claramente es una política de Estado, independientemente de quién gobierne en 10 años", dijo en relación que de todos los jefe comunales mencionados, dos pertenecen al radicalismo y el resto al Frente de Todos.

Respecto cómo percibe el estado de la vía, Marinucci indicó: "Lo veo con posibilidad de circulación. No tengo el informe de velocidad que está desarrollándose mediante las distintas precauciones de la autoridad de vía. Sí hay necesidad de poner en condiciones las estaciones, cambiar durmientes y tramos de rieles. Confío que para el mes de marzo vamos a poder hacer la marcha blanca.

En tanto, no dio precisiones sobre cuáles serán los precios que regirán para efectuar el viaje de 1050 kilómetros una vez que sea posible, aunque sí confirmó que seguirá el mismo rango de precios accesibles que tienen los demás tramos alrededor del país.

"Todavía no está la tarifa. Primero tenemos la responsabilidad social de devolver un derecho a los ciudadanos. Es dar la posibilidad de dar un medio de transporte alternativo y complementario, trabajando con los municipios para establecer estaciones de transferencia con colectivos. No está la tarifa, pero sin dudas va a ser accesible", deslizó.

Martín Marinucci durante la conferencia de prensa., Foto: Iván Zirulnik / MDZ.

También expresó que deberá coordinar tareas con la gestión del gobernador Rodolfo Suarez, al considerar algunas obras en Gutiérrez que necesitan del traslado de postes que actualmente utiliza el metrotranvía.

"Hoy iba a estar presente el vicegobernador (Mario Abed), pero no ha podido asistir. La verdad es que espero poder empezar a trabajar con la provincia. Por el momento no he tenido comunicación alguna con un funcionario provincial, pero definitivamente estamos a disposición para trabajar en esta articulación. Esos postes de tensión del sistema electrificación del metrotranvía definitivamente impiden el desarrollo de la obra de vía en la Estación Gutiérrez, por lo cual tenemos que sentarnos y trabajar. No tengo dudas de que deberían estar comprometidos con el sistema ferroviario nacional, parte de los derechos que venimos a brindarle a los mendocinos", concluyó Marinucci, que estuvo acompañado Marcelo Sánchez, gerente general operativo de la empresa ferroviaria; Luciano Hass, gerente de la línea San Martín; y Gabriela Lizana, directora Bice Fideicomisos; Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza y Jorge Difonso, diputado provincial, entre otros invitados.