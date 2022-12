Adolfo Bermejo minimizó el impacto de la decisión de CFK de no ser candidata

Este miércoles el diputado Adolfo Bermejo se refirió a la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que cree en la inocencia de la mandataria. "Esto es un fallo de primera instancia. No podemos negar que haya casos de corrupción. Ocurre en las provincias y en los municipios de ahí a hacer responsable a la cabeza del Ejecutivo Nacional es algo muy difícil de demostrar", sostuvo. En cuanto a la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata en el 2023, Bermejo afirmó que no debería tener impacto en Mendoza.

"En Mendoza tenemos que hacer un camino propio porque tenemos elecciones separadas", explicó Bermejo al participar de una actividad por el regreso del tren de pasajeros a Mendoza. "Tenemos el desafío de encontrar los mejores candidatos pero por sobre todas las cosas tener un plan de gobierno. Ese es el camino", remarcó el diputado nacional que según distintos sondeos es quien mejor imagen tiene entre los posibles candidatos del PJ a la gobernación.

Pero de todas formas, aclaró que no descarta que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata el año que viene y remarcó que hay que entender el contexto en que dijo lo que dijo. "Veremos a futuro cómo repercute su decisión de no ser candidata. Siempre estuvo a disposición del peronismo. Hay que entender el momento de ayer, un momento especial. Hay que tomarlo con respeto. El futuro dirá cuál será el escenario", aseguró.

A casi 40 años ininterrumpidos de Democracia encontraron nuevas formas de proscripción a dirigentes políticos.



Es un atropello esta condena contra @CFKArgentina Mi solidaridad con la Vicepresidenta de la Nación. #TodosConCristina — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) December 6, 2022

Bermejo se mostró confiado de que la Justicia revertirá el fallo de primera instancia que condenó a la vicepresidenta y al mismo tiempo se quejó del nivel de violencia que se percibe en la política. "Hemos tenido hechos de violencia de género en la Cámara de Diputados. Venimos viendo situaciones violentas y lo lamento mucho. No hace mucho sacamos una ley de emergencia con todos los legisladores de la provincia. Pareciera que ese era el camino, nos entusiasmamos y volvemos para atrás con estos hechos. Lo que pasó la semana pasada en Diputados no había ocurrido en la historia", disparó en referencia a los gestos del diputado Cristian Ritondo contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.