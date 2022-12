Un abogado del caso Próvolo fue invitado a una diplomatura de abordaje de niños

Ayer lunes, el Gobierno de Mendoza anunció en su página oficial que, con motivo del cierre de la Diplomatura de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se desarrollará un debate que lleva el nombre de “Hablemos de la edad en que los jóvenes pueden ser imputados por un delito”.

En esa actividad, según se informó, se contaría con la presencia del senador nacional Alfredo Cornejo, del director de Responsabilidad Penal Juvenil – exCose Arturo Piracés; la jueza Penal de Menores María Fontemacchi; el exministro de Seguridad, Gianni Venier; la directora de Protección y Restitución de Derechos, Daniela Torres; y el abogado Carlos Varela Alvarez.

Sin embargo, el letrado ya no figura entre los invitados porque circuló un flyer donde se repudiaba su presencia por ser el defensor de la monja Kumiko Kosaka, quien está siendo juzgada en el segundo juicio del caso Próvolo, donde ya fueron juzgados dos sacerdotes y trabajadores del exinstituto por abusar de niños y niñas sordos.

El flyer que circuló por redes sociales mostraba al panel que será mañana miércoles 7 a las 17 en el Aula 8 del Instituto Universitario de Seguridad Pública con un tomatazo, mostrando el repudio. Luego, el abogado contó a través de una carta pública que fue cancelado.

En el texto, al que tuvo acceso MDZ, comentó que: “El día sábado 3 del corriente luego del apasionante partido de fútbol de la selección nacional contra Australia, recibí una invitación a formar parte del panel sobre “Hablemos de edad en que los jóvenes pueden ser imputados por un delito” a realizarse en el marco de la Diplomatura que desarrolla el IUSP (Instituto Universitario de Seguridad Pública) en el Aula 8 de esa institución a las 18 hrs. Acepté la misma, el tema y los disertantes lo ameritan como su público estudiantil. Hoy lunes 5 quien me invitara me hizo llegar un flyer donde dice " repudiamos la participación del defensor de la monja Kumiko Kosaka en esta actividad. Los defensores del horror cometido en el Próvolo no deberían ser convocados a disertar justamente sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes”.

Además, agregó que: “Se me dijo que este flyer es anónimo y que circula en las redes y que quienes lo distribuyeron se harían presente en la charla para impedir o criticar mi presencia. Se me dijo también que el Director General Rivero pide que mi disertación sea para otra oportunidad ( léase nunca). Ante ello obviamente respondí que no voy donde o no me invitan o me desinvitan es sencillo y claro”. Por un último, en su extensa carta, agregó que: "Un verdadero mundo libre permitió a los progresistas Sastre, Foucault,Chomsky y decenas de miles lo mismo en la cultura y por derecha cientos de ellos pudieron expresarse y hacerse oir como los Kissinger, Fukuyama y la lista es infinita. En comparación con cualquiera de ellos soy un fleco deshilachado y mínimo, casi invisible y afónico”.

Quienes organizaron la actividad no dieron una respuesta. Familiares y sobrevivientes del Próvolo no ofrecieron una postura pública al respecto pero por estas horas, están declarando en el segundo juicio que se ha extendido en el tiempo, si se tiene en cuenta que la primera sentencia fue el noviembre de 2019. Actualmente se están juzgando las complicidades, en el caso de 9 mujeres que trabajaron en el instituto que funcionaba en Luján de Cuyo y particularmente a Kumiko se la juzga, además por delitos propios que van desde abuso sexual agravado a partícipe de ataques sexuales y corrupción de menores.