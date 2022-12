Cristina Fernández Kirchner, condenada: el mensaje de Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, se refirió a la recientemente comunicada condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El fallo dado a conocer este martes indica que la líder del Frente de Todos obtuvo 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinaron que existió administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, apelará ante la Justicia y por el momento no será privada de su libertad hasta que la sentencia quede firme.

"Cuero duro y mascota de nadie #LaSentenciaDeClarin #TodosConElla", expresó Fernández Sagasti en apoyo a la vicepresidenta, con quien mantiene una estrecha relación de cercanía. Además, en la actualidad, la senadora es la más significativa representante de Cristina Kirchner en Mendoza.

Cuero duro y mascota de nadie #LaSentenciaDeClarin #TodosConElla — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 6, 2022

La lectura del veredicto, que llegó luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py y que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. En total, sumaron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.

El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

La exmandataria fue acusada de liderar una banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz, durante el período investigado.

Qué dijo Cristina Kirchner

"Esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial", afirmó la referente del Frente de Todos al transmitir un discurso a través de sus sociales, minutos después de que se conociera el veredicto de la Justicia.

Entre todos los temas abordados por la vicepresidenta, expresó de manera sorpresiva que no será candidata en las elecciones de 2023. "La condena no son los 6 de cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular. 4 gobiernos ganamos con el apellido Kirchner. Por esto me inhabilitan y esta es la verdad de la milanesa. ¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista", sostuvo.

Y siguió: "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua. No voy a ser candidata. Es más, es una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto. El 10 de diciembre no voy a tener fueros y no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de Casación que me metan presa. Mascota de usted, nunca. No voy a ser candidata y mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa como me volví el 10 de diciembre de 2015".