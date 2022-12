Con la renuncia a ser candidata, Cristina Fernández de Kirchner terminó de romper al Frente de Todos

“Es una cagada, no está bueno hablar de esto después de semejante condena…Es una mina de la política, más allá de todo. Pero con respecto a tu pregunta, sí, para los pibes y algunos va a ser un quilombo operar sobre lo que viene. Cristina les quitó el banquito”, dijo un importantísimo referente del Frente de Todos que nos pidió no revelar ni siquiera el cargo que ocupa, pero que no es un hombre que falte a ninguna cita.

Tras el fallo que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión y la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargo públicos, Cristina Fernández de Kirchner dijo que no será candidata a nada en las próximas elecciones. "Eso la pone a ella en el centro de la escena, y a todo el resto esperando ver qué hace", definió un importante dirigente y funcionario provincial. "Juan Domingo Perón decía que él creía que conducir era persuadir, pero después, cuando volvió en el '72, dijo conducir es confundir... Y eso es lo que está haciendo esto".

En el Instituto Patria están haciendo todo tipo de análisis, pero nadie esperaba esa declaración. Pero confían que con el correr de los días se despeje todo y lo que ahora se ve como una retirada sea una fuerte ofensiva para ordenar y despejar todas las dudas de lo que viene. "Confiá en mí. Esto recién empieza", dijo un diputado provincial ultra K.

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en primera instancia

"No sea cosa que se quede como Chacho Álvarez esperando la movilización en Varela Varelita", reflexionó un hombre muy cercano a un gobernador que ya anticipó que iba a desdoblar las elecciones de su provincia, pero a la vez milita en favor de la vicepresidenta. Chacho había renunciado al Gobierno de Fernando De la Rúa y esperó una gran movilización para reivindicarlo que nunca llegó.

“Es terrible, brillante pero siempre es ella y nadie más. Sabe que vamos mal, que no hay manera de ganar si seguimos así y ahora propone de manera altruista, como que se la juega, no ser candidata. Es Cristina en estado puro”, agregó otro dirigente del peronismo nacional que ha sabido acompañar a casi todos los presidentes peronistas.

Más allá de los numerosos mensajes de solidaridad y pesar, el peronismo sabe que se abre otra etapa política sin la presencia potente de la expresidenta en las listas. Su anuncio provocó un sismo en el kirchnerismo camporista, que sólo tiene palabras de admiración para su jefa.

“Es la más grande…¿Qué duda te cabe? La condenan, la inhabilitan, pero todos sabemos que no puede cumplirse la sentencia hasta dentro de bastante tiempo y así y todo dice 'yo me bajo'”, le dijo a MDZ un importante dirigente camporista.

Sin embargo, nadie suponía que tomaría esta decisión. Y los seguidores de Máximo Kirchner lo saben. Sin su aceptación de la candidatura, que había reconocido en La Plata, antes del fallo, “voy a hacer lo que tenga que hacer”, ahora se abre otro juego, donde los otros tienen tantas o más posibilidades que ellos mismos.

Un funcionario de segunda línea que opera en todas las áreas del poder le pone otro punto de vista. “Ella está haciendo lo mismo que Juan Domingo Perón en 1972, que no quería ser presidente pero tuvo que serlo luego que fracasó el intento de Héctor Cámpora. Fue lo mismo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner con Alberto. Con esta jugada, abre la cancha a todos, pero ella es la dueña de la pelota ahora más que nunca y como todos están en condiciones, volvemos a ser competitivos”, explicó.

En la Casa Rosada, las sensaciones eran diferentes. Especulan que sin ella como llamadora y convocante, el presidente vuelve a ser el principal candidato. “Ella ya habla de nosotros como el pasado… Bueno, empecemos a hacerle caso pero a la inversa”, confesó un ocupante continuo de Balcarce 50.

Con su no candidatura, es un hecho que no habrá listas de unidad o única. Las PASO, que estuvieron a punto de ser eliminadas si encontraban los socios adecuados, pasa a tener una relevancia impresionante. “Habrá dos o tres candidatos mínimos, salvo que la Economía vaya muy bien y todos se alineen detrás de Sergio Massa o el propio Alberto Fernández”, repitió un intendente.

“Esto nos descoloca a todos… A todos. A Axel (Kicillof) lo obliga a estar más atento que nunca y ponerse como protagonista porque su escudo protector no va a estar más. A Máximo, Wado y los demás, no sabemos cómo convocarán. Y a los que estábamos cerca de ellos, tenemos que empezar a armar una nueva estrategia también porque jugábamos todos con un poder delegado”, le dijo a MDZ un importante funcionario de la Provincia de Buenos Aires que milita en el corazón del oficialismo bonaerense.

Efectivamente, cuando a un trípode se le saca una pata, tambalea. Esto parece haber pasado luego del fallo y tras la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata el año próximo para ningún cargo público. “Ella es brillante…Pero para ella. Ni siquiera lo habló con su hijo, que contaba con su decisión de ser candidata hasta decir lo contrario para seguir convocando desde ahí”, reflexionó la misma fuente.

"Aunque Cristina no sea candidata, igual incide porque desbalanceó todo. Todos vamos a ir a pedirle por favor que no nos deje. Entonces, ahora, empezará a imponer sus candidatos en todos lados para aceptar, por lo menos, acompañar en una campaña".

El que empieza a preocuparse y deberá salir de su zona de confort, también, es Axel Kicillof. Asegurado como candidato a gobernador, él sabe, como el resto del frente que integra, que es la figura política oficialista que más retiene los votos que tiene la vicepresidenta. Hasta ahora desechaba ser candidato presidencial. Esta renuncia al futuro de Cristina lo pone como el primero en poder reemplazarla dentro del kirchnerismo para 2023, aunque los intendentes ya hayan definido que Sergio Massa será su candidato.