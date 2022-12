La conexión artística de Larreta, los próximos pasos de Jorge Macri y el desaire K a Felipe Miguel

La sesión especial, se suponía, era para que responda preguntas. Pero todo se desmadró rápidamente cuando Felipe Miguel, en su alocución de presentación, arrancó: “Mientras el kirchnerismo se ha resistido sistemáticamente a evaluar, nosotros medimos los conocimientos de los estudiantes. No lo hacemos para estigmatizar, al contrario. Lo hacemos para identificar los problemas y ayudarlos. Porque estigmatizarlos, o peor aún, condicionarlos, sería privarlos de una educación de calidad que les permita conseguir un trabajo y progresar en sus vidas”.

Y agregó: “Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes”.

Enojados, entre gritos, los legisladores K tomaron la decisión de abandonar sus bancas. “Vinimos a escuchar un informe de gestión del Jefe de Gabinete Felipe Miguel y en lugar de eso nos encontramos con un discurso lleno de agresiones y provocaciones y el lanzamiento de campaña de cada uno de los candidatos que patrocina Horacio Rodríguez Larreta. Miguel está desesperado porque son todos candidatos menos él. Es lamentable que tenga que llamar la atención con hechos tan patéticos como este. Hubiera sido bueno que se hiciera el picante con Patricia Bullrich en vez de venir a hacer un papelón a la sesión legislativa”, lanzó el legislador porteño del FdT, Juan Manuel Valdés.

Paralelamente, en Perú 160 sigue sumando broncas Roberto García Moritán, quien hizo un video donde intenta dejar a Ofelia Fernández como “vaga”. En él se lo veo tocándole la puerta del despacho, que estaba cerrada, antes del partido de Argentina en el Mundial.

Con todo, Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño, se reconcilió definitivamente con Horacio Rodríguez Larreta. Esta semana es altamente probable que vuelvan a mostrarse juntos.

El ex intendente de Vicente López buscará imprimirle, con mayor intensidad, su sello a las actividades de cercanía con vecinos: charlas, recorridas y reuniones con distintos sectores.

“Queremos que se siga consolidando como el mejor candidato del PRO”, sostienen cerca de él. Y agregan que seguirá con raids mediáticos en TV y radio de alcance nacional más tres o cuatro actividades diarias con vecinos de las 15 comunas.

“Es una etapa de cercanía, no tanto de reuniones políticas”, concluyen en el búnker nuevo que inauguró en Nuñez en la calle Arribeños.

Por lo pronto el viernes se lo vio en el anillo Digital Sur con Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad porteño.

Paralelamente, en el medio de la interna por la que atraviesa Juntos por el Cambio que definirá las candidaturas presidenciales del próximo año, uno de los actores principales, el jefe de Gobierno porteño sumó una foto cultural. Una forma de ir sumando adhesiones en un mundo donde el kirchnerismo, a base de subsidios, ha logrado hegemonizar un sector de artistas y figuras reconocidas.

Con todo, la comunidad artística se hizo presente en el Obelisco para lanzar la temporada cultural 2023, “Argentina Vive Teatro y Música”. Además de Carlos Rotemberg, presidente de AADET, estuvieron los elencos de las principales compañías.

Larreta y su ministro de Cultura, Enrique Avogadro, (quien goza de un fuerte respaldo del mundo artístico y de diferentes áreas del sector) participaron del anuncio, y se mostraron muy entusiasmados conversando con diferentes actores y actrices de la escena nacional.

"La cultura es el alma de la Ciudad y genera miles de puestos de trabajo. En 2023 tendremos espectáculos de todo el país. Será una cartelera bien federal", adelantó el Jefe de Gobierno en ese encuentro. “Argentina tiene artistas con un talento increíble. Acá vemos una cantidad enorme de propuestas, para todos los gustos.

En cada recital, cada concierto y cada obra de teatro, hay muchísimas personas que trabajan detrás de escena y hacen funcionar este motor económico. Por eso, vamos a seguir acompañando a los artistas para que lleguen cada vez más lejos y compartan lo mejor de la cultura federal, diversa e inclusiva a lo largo y a lo ancho de todo el país.”, planteó Larreta.

El arte también se meterá en la disputa por el 2023.