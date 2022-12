Juan Manuel Urtubey juega al misterio sobre cuál será su papel en las elecciones 2023

Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta durante 12 años (2007-2019) y exdiputado nacional, se refirió en una entrevista con MDZ al armado político que se encuentra diagramando de cara a las elecciones de 2023, donde será protagonista junto a otros dirigentes de peso, pero sin definiciones acerca de cuál será su papel en las listas. El salteño que fue candidato a vicepresidente en 2019 por el espacio Consenso Federal, también considera que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos "son dos caras de la misma manera", una definición a la cual se afianza para conseguir apoyo de aquellos que están disconformes con la política pendular.

"Estoy trabajando muy fuerte para la construcción de un espacio que nos permita expresar un modelo de país diferente a lo planteado por el Frente de Todos y por Juntos por el Cambio, que a mi juicio son dos caras de la misma manera. Ellos están discutiendo cuestiones procesales de un mismo país. Ellos están discutiendo desde el rol protagónico del Estado de qué manera los distintos sectores de la comunidad tributan a esa lógica de poder. Nosotros queremos cambiar esa lógica hacia un fuerte modelo desarrollista", manifestó Urtubey.

Respecto a cuál será su rol en los comicios, expresó: "Mi prioridad para el 2023 es esta construcción. Si la pregunta es si soy candidato o no, la respuesta que si para que ese espacio tenga potencial electoral, lo voy a hacer. No es una pose porque si me preguntabas hace cuatro años te decía que sí iba a serlo". Urtubey tiene contacto directo con los diputados nacionales Florencio Randazzo y Graciela Camaño y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Estos tres nombres serían parte de la columna vertebral para afrontar el año electoral.

Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti buscan armar su espacio para 2023.

"Tengo una mirada -que es lo que veo en las encuestas- y es que daría la sensación de que nadie va a sacar más de 30 puntos. Empieza a haber espacio. Si logro que cambie la agenda argentina con las convicciones que planteo y mi candidatura es un obstáculo, estaría yendo contra mis intereses, que constan de transformar las lógicas de funcionamiento. Si eso obliga a que sea candidato, lo voy a ser. Si no tengo que serlo, voy a trabajar feliz para que tenga potencia. Después de haber sido gobernador, diputado provincial y nacional¿para qué quiero cargo público si no voy a poder transformar la realidad?", comentó.

Ante la inquietud de si Argentina está "condenada" a repetir ese círculo vicioso de poder, indicó: "La Argentina tiene que salir de ahí cambiando los ejes de funcionamiento y las alianzas de poder. Hoy las alianzas están en todos los grupos que orbitan como satélites a la vuelta del Estado desde la lógica del sistema financiero, contratistas del Estado, proveedores de servicios públicos, prestadores, etc. Todo vinculado al consumo. La Argentina no tiene una agenda que plantee cómo ganamos productividad y competitividad. Hay un error de concepto en que el problema está en la inequidad de la distribución. Puede ser que eso exista, pero el problema es que acá no se puede distribuir lo que no hay. Hace más de 13 años que no se generan riquezas y que el PBI per cápita cae. Lo único que se distribuye es pobreza y lo que planteo es que hay que salir de ese círculo".

En relación a la distribución de fondos nacionales, que Urtubey conoce bien por haber sido gobernador de una provincia del interior, sostuvo: "Una cosa es el federalismo fiscal. Es una discusión no importante que peleé como gobernador y como legislador, pero la experiencia me demuestra que hay que discutir el federalismo económico, es decir, cómo generar condiciones para que haya actividad económica en toda la Argentina y cómo salir de ese prejuicio de que por un lado está la economía central y, por el otro, las regionales, como si fueran de segunda".

Urtubey tuvo un estrecho vínculo con el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con quien compartió espacio político en las elecciones de 2019. Sin embargo, la incorporación de Massa al Frente de Todos terminó de sepultar esa afinidad que alguna vez existió. "No tengo relación. Trabajamos con una mirada política diferente. Sigo pensando lo que pensaba antes respecto de que la Argentina necesita un modelo de desarrollo diferente. No hay mucha sintonía ahí", dijo el salteño al hablar de cómo es su trato con el titular del Palacio de Hacienda.

Nuestro desafío es construir

un proyecto de país

con políticas de Estado

pero sobre todo,

uD835uDDF0uD835uDDFCuD835uDDFB uD835uDDEEuD835uDDF0uD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDFFuD835uDDF1uD835uDDFCuD835uDE00.

Necesitamos una uD835uDDF4uD835uDDFFuD835uDDEEuD835uDDFB uD835uDDFDuD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDDFAuD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDDEE

para enfrentar ese desafío

y darle a la Argentina

un nuevo Gobierno.#HayAlternativauD83DuDC4DuD83CuDDE6uD83CuDDF7#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/eFyXhvxPu4 — Sergio Massa (@SergioMassa) May 22, 2019

Urtubey también subrayó que existe la intención de que haya elecciones PASO en su espacio. "Planteamos la necesidad de construir dentro de nuestro espacio unas PASO fuertes, vigorosas y con la mayor diversidad posible, donde probablemente haya tres o cuatro candidatos a presidente y que entre todos construyamos consenso", puntualizó y aclaró que "no es una tercera vía porque nosotros queremos ir a otros destino".

"Cómo están dadas las cosas, creemos que podemos ganar la elección. Estamos en un fin de ciclo y sobre todo en una crisis como esta, ¿cuál es la lógica para que se mantengan los dos polos de poder? Pasó en 1988/1989 o en el 2001, donde la gente reaccionó desde afuera del poder. Por eso creemos que vamos a ser muy competitivos el año que viene", deslizó.

El voto del peronista "disconforme"

Otro interrogante es cómo podría convencer al peronista que no comulga con la actual gestión kirchnerista, pero que tampoco quiere que retorne Juntos por el Cambio al poder. En ese sentido, Urtubey argumentó: "Queremos construir una dinámica desde la lógica ciudadana. La experiencia demuestra que cuando vienen procesos de cambio, donde se amontonó la dirigencia, esos espacios pierden. Algo que he aprendido es eso: el cambio no se ordena desde el poder, sino desde afuera (...) La agenda es tan ambacéntrica que todo lo que que esté afuera de la estructura de poder se vuelve marginal".

Miguel Ángel Pichetto, referente de Peronismo Republicano -espacio dentro de Juntos por el Cambio- podría atraer esos votos ortodoxos que se disputan. Aunque para Urtubey "los votos no son de nadie. No son nuestros, ni de Pichetto, Cristina Kirchner, Sergio Massa, etc. La sociedad ha llegado al nivel de involución y de hartazgo de la política. Nuestro sistema representativo está viviendo un clima de crisis casi terminal".

Sobre la posibilidad de quedar atado al dicho popular "que se vayan todos", Urtubey señaló que "puede llegar a suceder. En definitiva, lo queremos es plantear una opción. Si vos solamente tenés la opción de la continuidad de un gobierno que está fracasando y la opción de la vuelta de otro que fracasó, entonces hay que construir. Si logramos construir una opción competitiva, podremos ganar. Si no lo hacemos, perderemos. Pero no podés armar un camino para transformar la Argentina desde la certeza del éxito".

"Estamos hablando con dirigentes de distintos espacio. En provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo y Graciela Camaño. Hay dirigentes de otros partidos, como por ejemplo el Partido Socialista de Santa Fé. Hay diálogo fuerte con espacios provinciales que han ido proliferando mucho en el último tiempo, producto de la crisis de los partidos nacionales. No subestimo a la dirigencia política en absoluto porque, de hecho, yo soy un dirigente político. Pero no estamos obsesionados en acumular. Queremos tener un mensaje muy claro de lo que representamos. Va a haber dirigentes que probablementes sorprendan u otros que pareciera que iban a acompañar.

Interna en Juntos por el Cambio

En torno al caos dentro de Juntos por el Cambio, donde Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich compiten para ser la cara visible del PRO, el exmandatario de Salta consideró que "desde afuera veo que hay un bajo umbral de institucionalidad -igual que en el Frente de Todos- con un jefe definido que es Mauricio Macri. Se ve la interna en los medios, pero por otro lado se ve un liderazgo muy fuerte de Macri respecto de eso. Entonces no sé cómo va a operar. En buena hora si es que realmente se genera democracia interna porque es lo que está faltando. Y concluyó: "Macri es el dueño de ese partido. Es un espacio personalista, igual que el kirchnerismo con Cristina. En eso van acompañándose y la visibilidad de uno acompaña al otro recíprocamente".