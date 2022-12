Un precandidato a gobernador de Buenos Aires advierte sobre los peligros de sumar a Javier Milei a Juntos por el Cambio

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), ratificó su precandidatura a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio y, tras afirmar que esa coalición "está muy unida", criticó al dirigente libertario Javier Milei porque "extrema tanto el concepto de liberalismo que lo termina convirtiendo en libertinaje y eso es peligroso".



"Decidí con todo el equipo el trayecto hacia una candidatura en la provincia de Buenos Aires, decisión que ya está tomada, y estamos trabajando para eso", sostuvo Grindetti.



Afirmó que si es elegido impulsará "una fuerte descentralización hacia los municipios, trabajando sobre el concepto de autonomía municipal, sobre todo en salud, educación y seguridad".



Y resaltó que "hoy la gran preocupación del vecino, dependiendo de circunstancias individuales para ver cuál está primera o segunda, es la inseguridad y la inflación".



En cuanto a Juntos por el Cambio, dijo que "está muy unido y la prueba es que después de haber perdido dos elecciones tan importantes como la provincial y la nacional, hoy la alianza está unida y fuerte".



"Compartimos valores y compartimos un mismo modelo de país hacia el cual queremos transitar", dijo.



Al respecto destacó que "tenemos un activo muy fuerte, que es la multiplicidad de candidatos y la capacidad y el sentido común".



"El momento en que se armen las listas, (habrá que) ver quién está mejor y que las PASO terminen siendo unas PASO del PRO contra el radicalismo, contra la coalición, contra el peronismo si fuera necesario. Cada uno con su candidato, como es lógico en una alianza", sentenció.

En cuanto a Javier Milei, de La Libertad Avanza, quien reiteradamente expresó su predisposición a aliarse con la titular del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich, Grindetti dijo que "si bien en algunas cosas coincidimos con Milei, creo que el concepto de liberalismo lo extrema tanto que se termina convirtiendo en libertinaje".



"No hay país que no tenga un Estado que dirime las pujas en la sociedad, que ordena a través de leyes. El no Estado no existe. La sociedad en que el ser humano vive civilizadamente tiene un Estado que con distintas formas y alternativas ordena el funcionamiento de la sociedad", enfatizó.



"Es imposible pensar que nos podríamos arreglar sin Estado. Me parece que en el caso del espacio de Milei se está extremando ese argumento. Se han dicho cuestiones que tienen que ver con los órganos del cuerpo humano, cosas que me parece que es un liberalismo llevado a un extremo que se convierte en un libertinaje y a mí eso me parece peligroso", abundó.