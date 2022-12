Margarita Stolbizer se siente avergonzada por la bochornosa sesión de Diputados

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer sostuvo que desde Juntos por el Cambio no deben pelearse con el kirchnerismo porque en el oficialismo "se caen a pedazos solos" por el "fracaso" del Gobierno.

"El Gobierno fracasa donde lo mires. Es muy malo. Me da la sensación de que se derrumba solo, no tienen ninguna chance. Entonces creo que a esta altura no tenemos que pelearnos con el kirchnerismo porque yo creo que se caen a pedazos solos", aseguró.

"En cambio debemos preocuparnos para ver como recuperamos la política como herramienta, la credibilidad de la sociedad con la política", sumó.

Stolbizer lamentó el "espectáculo bochornoso" del jueves pasado en la Cámara de Diputados, y al respecto ensayó una autocrítica como parte de Juntos por el Cambio.

"Mi enojo con la sesión del jueves es que terminó siendo una guerra de barrabravas de un lado y del otro, dando un espectáculo bochornoso cuando nosotros lo que deberíamos haber hecho es no aceptar sesionar en esas condiciones y habernos retirado. Yo me acerqué a (Cristian) Ritondo y a (Mario) Negri y se los sugerí", recordó.

Según dijo, "lo que la sociedad necesita es bajar un cambio" y consideró que eso no se le puede exigir al Frente de Todos porque "no está en condiciones de hacerlo".

"La escalada tiene que ver con su propia desesperación, ellos juegan sus cartuchos ahí. Nosotros somos los que tenemos que bajar de esta escalada de tensiones, de gritos y de confrontación. Debemos demostrar qué somos diferentes, para qué queremos llegar y el programa que vamos a mostrar hacia adelante", instó.

"Creo que no podemos estar en esta competencia que a veces la siento adentro de Juntos por el Cambio que es quién grita más fuerte, quién dice la barbaridad más grande", subrayó Stolbizer, y reconoció que desde la oposición por momentos se cae en este juego por el rédito electoral que genera el exacerbamiento de la grieta.

"Después de lo que vi en la Cámara de Diputados este jueves, que no dejo de sentirme abochornada y preocupada. Argentina perdió hace tiempo la ejemplaridad. Si eso vimos en la Cámara de Diputados, no me quiero imaginar lo que va a ser la calle", advirtió.

En otro orden, la diputada opositora opinó sobre la sentencia que recibirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes que viene en el juicio oral por la causa Vialidad, y consideró que marcará "un un hito en todo lo que tiene que ver con la investigación de causas vinculadas con la corrupción".

"Este va a ser un fallo histórico. Si como todos pensamos que va a haber una condena que va a determinar que la señora de Kirchner se apropio de recursos del Estado a partir del redireccionamiento de la obra pública a su amigo y socio Lázaro Báez, esto va a servir muchísimo para las otras causas", sostuvo.

Sin embargo, Stolbizer se mostró preocupada por las repercusiones que un fallo en uno y otro sentido pueda provocar en la temperatura de la calle.

"Ellos están instalando este clima desde el momento en que la propia vice dice que el tribunal es un pelotón de fusilamiento, que la están persiguiendo", aseveró, y señaló que "eso va generando un clima de tensión y de violencia".

"Si hay violencia hacia arriba, lamentablemente eso es lo que tenemos que esperar hacia abajo. Por eso me preocupa lo que vaya a pasar, más allá de la tranquilidad que me da la posibilidad de tener un fallo como este que verdaderamente va a marcar un antes y un después", reiteró.

A su parecer, la condena "no va a tener impacto en el panorama electoral", además encuentra al Frente de Todos "cerrando filas porque "ella sigue siendo la única que concentra apoyo popular y marca agenda".

"El presidente tiene un nivel de debilidad muy grande, (Sergio) Massa no termina de acomodar los tantos. Al peronismo no le queda otro remedio de unir filas porque es su única posibilidad de disputa", concluyó.