José Luis Espert reveló su plan para ganar la provincia de Buenos Aires en 2023

José Luis Espert está decidido a dar batalla por la gobernación bonaerense. Con un discurso duro y disruptivo recorre los 135 municipios en busca de adeptos que lo acompañen en su cruzada. El economista libertario se reunió en La Plata con referentes de su espacio político, Avanza Libertad, mantuvo encuentros con empresarios y charló con vecinos en un bar céntrico.

MDZ tuvo un mano a mano con el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense por Avanza Libertad. Entre otros temas, Espert se refirió al escándalo del jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, lo calificó de vergonzoso y acusó al kirchnerismo de atentar contra la democracia. Por otra parte, habló de las primeras medidas que tomaría si es electo gobernador, dijo que la educación va a ser clave en su Gobierno y que va a echar a “los okupas” del Estado. Además, no descartó una alianza con Juntos por el Cambio, ni le cerró la puerta a Javier Milei y aclaró que irá con boleta corta si los candidatos a presidente opositores no garantizan las reformas que quiere hacer en la provincia de Buenos Aires.

- ¿Qué opinión tiene de lo que pasó en la sesión del jueves en el Congreso de la Nación?

- Fue un capítulo más, vergonzoso por supuesto, de la historia de vergüenza que es el Congreso de la Nación. Parte de esa vergüenza es tener a una vicepresidenta como Cristina Kirchner que con tal de que sus causas judiciales no avancen, por todo lo que ha choreado, es capaz de someter al país. Primero tensó la cuerda, partiendo artificialmente su bloque para robarle un senador al PRO en el Consejo de la Magistratura y ahora juntan los bloques de la oposición con el fallo de un juez kirchnerista para robarle un legislador a la UCR.

En el año 2021 la sociedad decidió con el voto popular una determinada conformación del Consejo de la Magistratura y haber hecho lo que hizo Cristina y la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, es un atentado contra la democracia, según lo estipula la Constitución Nacional en su artículo 36. Por lo tanto, denuncié penalmente a Cristina Kirchner, a Cecilia Moreau y a los senadores que levantaron la mano para partir artificialmente el bloque del Frente de Todos. También amplié la denuncia al juez Ramos Padilla, que se pasa militando contra la Corte Suprema de Justicia.

-¿Qué le pareció la actitud de Juntos por el Cambio?

- Particularmente no me gustó, eso no es lo que corresponde. Los diputados tenemos que guardar las formas y mucho más en la cámara. Lo que pasó merece mi más absoluta condena. Si no querés dar quórum no lo des y si ves que el Frente de Todos consiguió el quórum, bajás de una manera firme pero respetuosa.

Los cambios y las luchas que piensa dar en la provincia de Buenos Aires

-¿Qué medida tomaría en primer lugar si es electo gobernador de la provincia de Buenos Aires?

-Lo primero que haría seria eliminar la coparticipación provincial de impuestos, transfiriendo potestades tributarias a los municipios. Que sean los municipios los que recauden el impuesto inmobiliario residencial y rural, eliminando el impuesto complementario. Vamos a eliminar el impuesto a la patente de los autos, e ingresos brutos lo vamos a reemplazar por un IVA, para que el impuesto sea al consumo y no a toda la cadena como lo es Ingresos Brutos, un impuesto totalmente distorsivo.

Vamos a bajar de manera dramática la presión impositiva a los bonaerenses eliminando la totalidad de las tasas municipales y provinciales. Además, vamos a reclamar ante la Corte Suprema que el impuesto a las ganancias de los bonaerenses, quede para los bonaerenses.

La educación es clave en las reformas que impulsamos para la provincia de Buenos Aires. Por eso una de las primeras leyes que vamos a proponer en la Legislatura, que dicho sea de paso es un antro de corrupción, es otra de las reformas que tenemos que hacer, es una ley que declare a la educación como servicio público esencial en la provincia de Buenos Aires, limitando el derecho a huelga para que los chicos tengan la totalidad de los días de clases

-Recién usted dijo que la Legislatura es un antro de corrupción, ¿va a unificar las Cámaras?

-Sí, es una de las reformas que vamos a impulsar. No solo vamos a terminar con el financiamiento negro de la política desde la Legislatura, sino que vamos por la Unicameral. No hay ningún argumento para que haya dos cámaras en la provincia de Buenos Aires.

- Volviendo al tema de la eliminación de impuestos y tasas municipales. ¿Como se van a financiar la provincia y los municipios?

-La provincia de Buenos Aires se va a financiar con la totalidad del Impuesto a las Ganancias y con el IVA. Esos dos impuestos van a permitir compensar la recaudación que pierda la provincia por el pase a los municipios del Impuesto a los Patrimonios.

La idea es que haya autonomía municipal, que la vida fuerte se desarrolle en los municipios y que la gobernación quede reducida a un par de actividades. los Intendentes en lugar de ser meros representantes del gobernador de turno deben ser auténticos jefes comunales, que los vecinos estén con el aliento en la nuca detrás de cada intendente y no como hoy, que con el argumento de las tasas a los vecinos los revientan a impuestos y no rinden cuentas en que se gastan .

Por ejemplo ¿Cómo puede ser que los municipios le cobren a los comerciantes una tasa absurda como es Seguridad e Higiene?, ¿cuál es la contraprestación que reciben los comerciantes? Ninguna, es una cosa ridícula, por eso digo los municipios deben cobrar dos impuestos Inmobiliario rural y residencial, y la gobernación se queda con el Impuesto a las Ganancias y con el IVA. Con eso alcanza y sobra.

-Kicillof en estos tres años de gestión nombro a más de 75 mil personas en el Estado, que de por sí ya estaba sobredimensionado. ¿Qué va a hacer usted?

-Acá hay que decir un realismo, la plata que la gente paga con sus impuestos se tiene que usar con un fin muy claro. El Estado no está para dar empleo. Esta para producir bienes públicos: seguridad, justicia, defensa, educación básica y salud básica. Todo empleado público que exceda la prestación de esos servicios es un okupa y los vamos a echar. Les pagaremos la indemnización que corresponda, pero hay que echarlos.

Desde que lance mi candidatura el 4 de noviembre, digo que nuestra pelea es por un estado mucho más chico, por una autonomía municipal y guerra contra las mafias. Por lo tanto, cuando la gente nos vote va a saber que vamos por eso. Si la gente nos vota, nos da ese mandato popular y si los sindicatos se oponen empiezan a cortar calles y rutas no dejando trabajar a la gente van a ir presos. Con los sindicatos vamos a ir de punta en la medida que no defiendan a los trabajadores y defiendan solo sus intereses corporativos. Acá hay una degeneración total, los sindicatos, están para defender los derechos de los trabajadores, no para arruinar al trabajador. Nosotros queremos trabajadores con muchos más derechos y sindicalistas sin privilegios. Esa es la norma.

-En la provincia se gana por un voto y con tantos precandidatos opositores Kicillof la tiene servida. ¿Está pensando en alguna alianza con Juntos por el Cambio?

Por su puesto que soy consciente que con un voto gana el kirchnerismo. Pero cuidado porque el kirchnerismo es una degeneración del peronismo y tenemos peronistas en la oposición, por ejemplo, Santilli, Ritondo. No veo que el peronismo este solo gobernando, sino que en la oposición también hay peronismo. Por lo tanto, que gane Ritondo o Santilli no es garantía que el peronismo pierda la provincia de Buenos Aires. Acá la auténtica oposición somo nosotros los Liberales defensores del sentido común.

En cuanto con quien vamos a ir en la boleta presidencial, yo te diría aquel candidato/a a presidente, sea cual fuera, que más garantice la reforma que queremos hacer en la provincia de Buenos Aires será quien nosotros acompañemos Y si no hay ninguno iremos con boleta corta.

-¿Milei no garantiza esas transformaciones?

-Milei es uno más de los candidatos opositores. No hay ningún acuerdo con Milei, ni con ningún otro candidato opositor al kirchnerismo. Tampoco conversaciones, probablemente eso se desarrolle en el transcurso del año que viene. Pero, repito si no hay ningún candidato a presidente que garantice nuestra reforma en la provincia de Buenos Aires iremos con boleta corta. Nuestra única línea rectoras es la defensa de los intereses de los bonaerenses.

-¿Cómo va hacer para defender su boleta en los 135 municipios?

-Vamos a desarrollar nuestras propias listas en todos los municipios de la provincia, ya tenemos cerca de 90, nos faltan 45 mas y lo vamos a lograr de acá a agosto del año que viene cuando se realicen las PASO.

Sobre Kicillof, Espert dijo: “Es un mal gobernador. Un inútil” y sostuvo que pese a que tiene políticas desastrosas en seguridad, salud y educación , “la gente no lo ve mal, tiene buena imagen”.